Klammert na svém posledním MS prohrál už v úvodním kole s francouzským judistou

Dvaatřicetiletý český reprezentant v kategorii do 90 kilogramů doplatil na tři tresty, po nichž jeho soupeř vyhrál 35 sekund před vypršením čtyřminutové základní doby na ipon. Druhý český reprezentant v této kategorii Adam Kopecký vypadl v osmifinále.
Účastník dvou olympijských her Klammert už před turnajem oznámil, že šampionát v Baku bude jeho posledním vystoupením na vrcholné judistické scéně. Toužil po vylepšení životního devátého místa z roku 2017, ale dostal obtížný los.
Hned na úvod turnaje se utkal s Ngayapem Hambouem, jenž ho vyřadil na MS v Dauhá 2023, na olympiádě v Paříži a také na loňském mistrovství Evropy. Tentokrát ho český reprezentant sice nepustil k bodované technice, ale doplatil na žluté karty.
Kopecký do turnaje vstoupil jasnou výhrou nad Senegalcem Namorym Keitou, kterého porazil na ipon. Stejným způsobem si poradil s Tonim Miletičem z Bosny a Hercegoviny.
V osmifinále byl ale nad síly českého reprezentanta Francouz Aleksa Mitrovic. Desátý muž světového žebříčku Kopecký v duelu proti 65. judistovi světa vedl díky juku, ale pak Mitrovic zapsal ipon a po dvou minutách a 20 sekundách zápas ukončil. Kopecký v Baku nezopakuje loňské sedmé místo z Budapešti.