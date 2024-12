Balík pro ruského brankáře? Almužna! Dominikánský pálkař má nový rekord

12:00

Nedávno vzbudilo slušné pozdvižení oznámení z NHL, podle něhož ruský brankář Igor Šesťorkin podškrábl s New York Rangers osmiletou smlouvu za 92 milionů dolarů. Ještě mnohem bláznivější vagóny peněz se ovšem rozdávají v zámořském baseballu. Rekordní „pálku“ si s New York Mets vyjednal skvělý pálkař Juan Soto. Za patnáct let obdrží 765 milionů dolarů, čili asi 18,5 miliardy korun.