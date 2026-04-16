Kouč českých florbalistů: Vrchol máme ještě před sebou, chceme být mistry světa

  7:45
Osm let už oba stojí na lavičce národního týmu. Společně dovedli juniory ke světovému zlatu, a když se v roce 2022 přesunuli k seniorské reprezentaci, ani jednou se z vrcholné florbalové akce nevraceli bez medaile. Teď se finský kouč Joonas Naava z pozice asistenta přesune po bok Jaroslava Berky, společně vytvoří trenérský tandem.
Česká střídačka během utkání mistrovství svět proti Lotyšsku. | foto: Barbora Reichová / www.ceskyflorbal.cz

Finský trenér florbalistů Mladé Boleslavi Joonas Naava
Trenér českých florbalistů Jaroslav Berka (vpravo) diskutuje s Jakubem Gruberem...
„Nově vzniklý trenérský tandem, který dlouhodobě buduje vítěznou tvář českého týmu a rozšiřuje naši sbírku úspěchů s železnou pravidelností, je pro nás zárukou, že se této příležitosti nezalekne a zlomí prokletí domácích šampionátů mužů,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák ve středu na setkání s novináři.

Tento způsob společného vedení není ve florbale žádnou novinkou. „Fini s tím přišli už dříve a dnes je to běžné v několika ostatních sportech. Stejně jako v hokeji, Radim Rulík má taky různě rozdělené role. Je to cesta, jak se postupně přibližovat ke špičce,“ vysvětlil Berka.

Největší sílu nicméně vidí v tom, jak si oba lidsky i profesně sedli. „S Jardou se vždycky doplňujeme. On je spíše manažerský typ s širším nadhledem, já se zase vrtám v detailech hry,“ popisoval Naava.

„Pro hráče v týmu nepůjde o žádnou zásadní změnu. Akorát se upraví naše kompetence. Takhle jsme fungovali už předtím, teď to jen získalo oficiální podobu,“ dodal Berka.

Trenér českých florbalistů Jaroslav Berka (vpravo) diskutuje s Jakubem Gruberem na tréninku reprezentace před čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu.

„Výhodou je větší zásah. Ve dvou můžeme fungovat na stejné úrovni, rozdělit si práci s ligou, hráči i kluby. Směrem k domácímu šampionátu 2028 si navíc můžeme vypomoct s úkoly spojenými s organizací, což nám umožní se lépe soustředit na věci přímo na hřišti.“

Berka bude nově i ředitelem sportovního úseku Českého florbalu. Jeho dosavadní post manažera elitních reprezentací převezme právě Naava.

„Reprezentace není jen o práci na srazech, ta hlavní musí probíhat každý den v klubech. Pokud chceme mít lepší hráče, potřebujeme lepší výchovu. Naše práce ještě neskončila. Chceme se stát mistry světa, ale v některých oblastech zaostáváme. Jsme blízko, ale ještě tam nejsme,“ líčil Fin, který po sezoně končí po třech letech v Mladé Boleslavi.

Naava loni se Středočechy získal titul, dovedl je i do finále Poháru mistrů. „Věděl jsem, že po sezoně v Boleslavi skončím, dostal jsem hned několik zajímavých pracovních nabídek. Rozhodl jsem se však přijmout právě tuto výzvu. S Jardou spolupracujeme dlouhodobě a funguje nám to,“ vysvětlil.

Na začátku února jejich svěřenci bez ztráty bodu a se skóre 97:7 suverénně ovládli kvalifikaci na prosincové mistrovství světa ve finském Tampere. Poté, co se po vítězném juniorském šampionátu v Brně 2021 přesunuli k mužské reprezentaci, dovedli trenéři český tým hned v roce 2022 na mistrovství světa do finále.

V něm sice prohráli se Švédy 3:9, přesto šlo o první souboj o zlato po dlouhých osmnácti letech. O dva roky později v Malmö pak brali bronz po další porážce od Seveřanů v semifinále. A naposledy loni na Světových hrách podlehli nejúspěšnější zemi historie až v prodloužení, kdy po senzačním vyrovnání ve třetí třetině sahali po historickém vítězství.

To pod jejich vedením se český florbal poprvé dostává do fáze, kdy se severskými velmocemi svádí vyrovnané partie. O to náročnější je však fakt, že onen rozhodující zápas se koná vždy jen jednou za dva roky, navíc v tempu, na které hráči nejsou běžně zvyklí.

„Největší rozdíl je v technických dovednostech a ve schopnosti zakončovat. My si musíme vytvořit mnohem více šancí než soupeř, abychom dali stejný počet gólů. Souvisí to i s kvalitou lig – ve Švédsku je rozdíl mezi týmy malý, každý zápas musíte hrát na sto procent, což hráče učí být připravený na mezinárodní úroveň,“ přiblížil Naava.

Hlavní roli proto hraje zkušený a dokonale prověřený tým. Právě s touto vidinou už trenéři začínají pohlížet směrem k domácímu šampionátu za dva roky, který může hostit Praha i nová brněnská aréna.

„V roce 2028 bude klukům kolem šestadvaceti až osmadvaceti let, což je věk, kdy je sportovec v nejlepší formě. Hráči už mají zkušenosti z mistrovství světa i z úspěšných juniorských let. Tyto dvě akce jsou pro tuto generaci naprostý vrchol,“ hlásil odhodlaně Berka.

„Finsko a Švédsko mají hráče, kteří vědí, jak vyhrávat tituly. Mají obrovskou výhodu. Naše generace to už ale začíná mít v sobě. Víme, že můžeme porazit kohokoliv. V životě je jen málo příležitostí mít šanci být nejlepší na světě. Tohle je jedna z nich,“ přidal se Naava.

