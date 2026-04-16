Kouč českých florbalistů: Vrchol máme ještě před sebou, chceme být mistry světa

„Nově vzniklý trenérský tandem, který dlouhodobě buduje vítěznou tvář českého týmu a rozšiřuje naši sbírku úspěchů s železnou pravidelností, je pro nás zárukou, že se této příležitosti nezalekne a zlomí prokletí domácích šampionátů mužů,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák ve středu na setkání s novináři.
Tento způsob společného vedení není ve florbale žádnou novinkou. „Fini s tím přišli už dříve a dnes je to běžné v několika ostatních sportech. Stejně jako v hokeji, Radim Rulík má taky různě rozdělené role. Je to cesta, jak se postupně přibližovat ke špičce,“ vysvětlil Berka.
Největší sílu nicméně vidí v tom, jak si oba lidsky i profesně sedli. „S Jardou se vždycky doplňujeme. On je spíše manažerský typ s širším nadhledem, já se zase vrtám v detailech hry,“ popisoval Naava.
„Pro hráče v týmu nepůjde o žádnou zásadní změnu. Akorát se upraví naše kompetence. Takhle jsme fungovali už předtím, teď to jen získalo oficiální podobu,“ dodal Berka.
„Výhodou je větší zásah. Ve dvou můžeme fungovat na stejné úrovni, rozdělit si práci s ligou, hráči i kluby. Směrem k domácímu šampionátu 2028 si navíc můžeme vypomoct s úkoly spojenými s organizací, což nám umožní se lépe soustředit na věci přímo na hřišti.“
Berka bude nově i ředitelem sportovního úseku Českého florbalu. Jeho dosavadní post manažera elitních reprezentací převezme právě Naava.
„Reprezentace není jen o práci na srazech, ta hlavní musí probíhat každý den v klubech. Pokud chceme mít lepší hráče, potřebujeme lepší výchovu. Naše práce ještě neskončila. Chceme se stát mistry světa, ale v některých oblastech zaostáváme. Jsme blízko, ale ještě tam nejsme,“ líčil Fin, který po sezoně končí po třech letech v Mladé Boleslavi.
Naava loni se Středočechy získal titul, dovedl je i do finále Poháru mistrů. „Věděl jsem, že po sezoně v Boleslavi skončím, dostal jsem hned několik zajímavých pracovních nabídek. Rozhodl jsem se však přijmout právě tuto výzvu. S Jardou spolupracujeme dlouhodobě a funguje nám to,“ vysvětlil.
Na začátku února jejich svěřenci bez ztráty bodu a se skóre 97:7 suverénně ovládli kvalifikaci na prosincové mistrovství světa ve finském Tampere. Poté, co se po vítězném juniorském šampionátu v Brně 2021 přesunuli k mužské reprezentaci, dovedli trenéři český tým hned v roce 2022 na mistrovství světa do finále.
V něm sice prohráli se Švédy 3:9, přesto šlo o první souboj o zlato po dlouhých osmnácti letech. O dva roky později v Malmö pak brali bronz po další porážce od Seveřanů v semifinále. A naposledy loni na Světových hrách podlehli nejúspěšnější zemi historie až v prodloužení, kdy po senzačním vyrovnání ve třetí třetině sahali po historickém vítězství.
To pod jejich vedením se český florbal poprvé dostává do fáze, kdy se severskými velmocemi svádí vyrovnané partie. O to náročnější je však fakt, že onen rozhodující zápas se koná vždy jen jednou za dva roky, navíc v tempu, na které hráči nejsou běžně zvyklí.
„Největší rozdíl je v technických dovednostech a ve schopnosti zakončovat. My si musíme vytvořit mnohem více šancí než soupeř, abychom dali stejný počet gólů. Souvisí to i s kvalitou lig – ve Švédsku je rozdíl mezi týmy malý, každý zápas musíte hrát na sto procent, což hráče učí být připravený na mezinárodní úroveň,“ přiblížil Naava.
Hlavní roli proto hraje zkušený a dokonale prověřený tým. Právě s touto vidinou už trenéři začínají pohlížet směrem k domácímu šampionátu za dva roky, který může hostit Praha i nová brněnská aréna.
„V roce 2028 bude klukům kolem šestadvaceti až osmadvaceti let, což je věk, kdy je sportovec v nejlepší formě. Hráči už mají zkušenosti z mistrovství světa i z úspěšných juniorských let. Tyto dvě akce jsou pro tuto generaci naprostý vrchol,“ hlásil odhodlaně Berka.
„Finsko a Švédsko mají hráče, kteří vědí, jak vyhrávat tituly. Mají obrovskou výhodu. Naše generace to už ale začíná mít v sobě. Víme, že můžeme porazit kohokoliv. V životě je jen málo příležitostí mít šanci být nejlepší na světě. Tohle je jedna z nich,“ přidal se Naava.