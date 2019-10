Vodní slalomář Clarke nezopakuje zlato z Ria, rozhodlo 79 setin

Interní britská nominace o jediné volné místo na olympijských hrách se rozhodovala na konci září na MS v Seu d’Urguell.

Clarke prohrál olympiádu o jeden dotyk branky nebo 79 setin sekundy. Ve finále dojel se čtyřmi trestnými sekundami pátý s odstupem 4,44 sekundy na vítězného Prskavce. Forbes-Cryans obsadil čtvrtou příčku, přičemž měl dvě trestné sekundy a ztrátu 3,65 vteřiny.



Šestadvacetiletý Clarke je pro Tokio náhradníkem. Bude moci závodit na mistrovství Evropy a na podnicích Světového poháru.

Joseph Clarke ovládl finále vodních slalomářů v Riu

Právě v kategorii kajakářů se očekává těsný boj o letenku na olympiádu i v českém týmu.

Světovým titulem do něj výborně vykročil Jiří Prskavec, třetí z Ria, ale pokračovat se bude na jaře při domácích nominačních závodech a na ME. Největším Prskavcovým konkurentem by měl být letošní mistr Evropy Vít Přindiš.