„Po sezoně měl odejít do důchodu, osud tomu bohužel chtěl jinak,“ řekl pro web jezdci.cz jeho trenér Josef Váňa mladší.

„V pět hodin ráno jsme ho našli, jak se válel. Prognóza podle veterinářky nebyla dobrá, tak jsme okamžitě volali na kliniku do Chamu a během dvou hodin byl na místě. Šel okamžitě na sál a prodělal operaci, ale odpoledne nám volali, že kus zamotaného střeva už je odumřelý a že je to beznadějné,“ popsal Váňa.

„Udělali jsme pro něj maximum, ale nestačilo to, nebylo možné ho zachránit. Všichni jsme z toho smutní, takhle to skončit nemělo. Čekala ho poslední sezona a těšili jsme se, že stráví ještě hodně let ve spokojeném důchodu.“

L’ Estran se narodil ve Francii překážkovým rodičům, v rodné zemi absolvoval prvních třináct závodů, ze kterých vytěžil dvě vítězství. V roce 2017 ho koupil italský majitel Josef Aichner, po vynechané sezoně se hnědák přesunul do tréninku k Váňovi mladšímu.

Začínající kouč v něm spatřil potenciál pro meranský závod a na specifickou dráhu ho začal chystat. „V Meranu se našel. Na tvrdých hnědých skocích ve Francii nebo v Miláně se trápil, ale v Meranu, kde se zelené překážky dají proskakovat, se mu líbilo a dokázal tam velké věci,“ vzpomínal Váňa.

Už v roce 2019 slavil první triumf, Gran Premio Merano pak opanoval ještě třikrát. „Všechna vítězství byla krásná, ale to první mě chytlo za srdce nejvíc. Dodnes to ve mně zůstává,“ líčil Váňa. „Tenkrát to nikdo nečekal, my jsme ještě ani nevěděli, jakého máme koně. Spolu s žokejem Pepou Bartošem i majitelem Josefem Aichnerem jsme slavili první vítězství a ty emoce byly tak ohromné, že se na to nedá zapomenout.“

Za vítězstvím se L’ Estran hnal i v roce 2023, dobře rozběhnutý závod mu překazil pád. Naposledy vyhrál loni v květnu, kdy s žokejem Kratochvílem doběhli první v Grande Steeple-chase d’Europa.

Právě tehdy překonal Masiniho na čele historického žebříčku nejbohatších koní v českém tréninku. Za svou kariéru vydělal přes 15 milionů korun na dotacích.

„Byl to nekonfliktní a bezproblémový kůň, takový dělník. Odpracoval, co měl a nikdy nic neřešil. I proto ho všichni měli rádi,“ dodal Váňa.