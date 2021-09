Potvrdí formu? Thajského boxera Talafouse čeká v Bosně životní souboj

Bojovníka z českobudějovického Gladiators gym čeká v sobotu večer životní souboj. V bosenském Mostaru vyzve domácího Marina Čarapinu a vítěz zvedne nad hlavu evropský pás WMC, tedy světové organizace thajského boxu. „Je to takové finále fotbalové Evropské ligy. Víc je už jen světový pás WMC,“ vypráví 24letý bojovník.

Talafous ve čtvrtek vyrazil se svým trenérem Michalem Novákem do tisíc kilometrů vzdáleného města. „Pepa je v životní formě. Takovou ránu v tréninku nikdy neměl,“ oceňuje kouč.

Kromě daleké cesty se bude muset vypořádat i s divokou atmosférou. „Bylo by lepší, kdyby lidi fandili mně, nebo to byl zápas na neutrální půdě. Navíc já za ním jedu půl dne, zatímco on sedí doma. Ale neřeším věci okolo. Soustředím se jen na zápas. Počkám, až mi řeknou: Jdeme na to. A pak tam nechám všechno,“ zdůrazňuje.

Právě koncentrace a umění zvládnout zápas v hlavě, to bude podle bojovníka rozhodovat. „Není šance, abych to nezvládl technicky, nebo fyzicky. Jde jenom o hlavu. Negativní myšlenky jsou jen jako koule u nohy. Budu mít čistou hlavu,“ má jasno.

Josef Talafous s koučem Michalem Novákem při tréninku budějovického Gladiators gym.

Příklad si Talafous bere i třeba od aktuálně nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházky. „Zvládá to tak dobře, že si ani netroufnu říct, jaký má v hlavě pořádek. On asi vidí jen postavu před sebou a neřeší nic kolem. Umí být neskutečně soustředěný a snažím se mu alespoň vzdáleně přiblížit. Obdivuji ho. Je předlohou toho, jak to má vypadat,“ vyzdvihuje.

Po úvodu čtyři kola pekla

Jihočech se chce poučit i ze svých posledních dvou soubojů. Ty svedl v galavečerech organizace I am fighter proti Stevenu Krtovi. Porážku z prvního souboje mu dokázal v odvetě vrátit. „Napoprvé jsem byl moc agresivní, to bylo špatně. V odvetě jsem byl co nejvíc klidný. Sice jsem vyhrál, ale přišlo mi, že jsem to vůbec nebyl já. Chci mít kontrolovanou agresivitu,“ plánuje.

Důležité také bude, co předvede domácí Marin Čarapina. „Není to žádný atlet. Spíš silný chlap, který jde pořád dopředu. Ale to by mi mohlo vyhovovat, protože kontry mi jdou,“ popisuje.

Soupeř navíc bude v opačném gardu, tedy s druhou dominantní rukou. „Je to velký rozdíl, ale mám v klubu kluky, kteří tak boxují, takže jsem trénoval i s nimi,“ ujišťuje.

Otázkou je, jak si kdo poradí s netradičním formátem souboje. Místo běžnějšího 3 x 3 minuty se bude zápasit na 5 x 2 minuty. „Bude to náročné na psychiku i pro tělo. První kolo bude asi opatrné od obou. Od druhého bych do toho chtěl začít šlapat a začnou čtyři kola pekla,“ velí.

Případný úspěch by mohl Josefa Talafouse posunout do elitní společnosti. „Beru to jako obrovskou motivaci. Pak by mě čekali opravdu těžcí soupeři,“ uvědomuje si. Už za měsíc ho v organizaci DFN čeká další souboj, kdy vyzve Slováka Juraje Tuturu.