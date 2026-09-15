Hála dál baví a vítězí: Spodky jsou moje doména. Novotný mu slíbil „stovku“

Pro Hálu to bylo šesté vítězství mezi profesionály v řadě, vždy před limitem. V této části kariéry zůstává neporažený. První český šampion v boxu bez rukavic se stále více prosazuje mezi přední domácí bojovníky. „Bylo to úplně super,“ jásal pár minut po souboji.
Duel s Úškrtem pro něj však nezačal úplně dobře. První kolo patřilo soupeři, který navíc Hálovi způsobil tržné zranění u oka. „Klasicky jsem dostal ránu jako první a vůbec jsem neviděl. Doufám, že už to přestanu dělat. Ale hezky mě tím nastartoval,“ popsal.
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Od druhého kola se vývoj změnil. Boxer ze Strakonic, který trénoval i v Českých Budějovicích a v Praze, začal střídat údery na tělo a na hlavu. Rány do těla byly nakonec rozhodující. Slovenského bijce rozhodčí počítal jednou, podruhé a po třetím už zápas ukončil.
„V amatérské kariéře jsem si nevěřil s kardiem, tak jsem si vypracoval spodky. Tím jsem kluky dostal na svou úroveň kondičky a pak jsem to mohl uboxovat. Spodky jsou moje doména. Když už nevím co, tak začnu spodky,“ hlásil.
Nepřehlédnutelný Hála s mohutným knírem znovu pobavil fanoušky, ale také experti ocenili další jeho povedený výkon. Výhra nad obávaným Úškrtem je cenná. „Ty jeho bomby byly hrozné. Slyšel jsem nad hlavou, jak mi to tam létá. Myslím, že jsem nedostal žádnou úplně naplno, alespoň si to nepamatuju,“ podotkl.
Raketový vzestup Hály tak bude pokračovat. Jeho progres je až zarážející. Jednatřicetiletý boxer ještě před zhruba rokem kopal studny, to bylo jeho civilní zaměstnání. Dnes se řadí mezi profesionály, baví na sociálních sítích a víkendový souboj v Oktagonu pro něj určitě nebyl poslední.
„Další zápas by mohla být stovka. Chcete mě vidět na stovce?“ hlásil do mikrofonu z klece. Na mysli měl svůj případný souboj na prosincovém Oktagonu 100. „Máš to mít,“ odpověděl mu promotér Ondřej Novotný.