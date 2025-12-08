Mně krev hrozně voní, říká evropský šampion v boxu bez rukavic

Pavel Kortus
  10:34
V civilu usměvavý chlapík s mohutným knírem. V ringu doslova krvelačný bijec. Jednatřicetiletý Josef Hála se stal historicky prvním Čechem, který získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), tedy boxu bez rukavic
Fotogalerie2

DO USA Další sen, který by si chtěl Josef Hála splnit, je zápas v Americe. Ví ale, že musí být pro promotéry dostatečně zajímavý, aby ho tam z Evropy vyslali. | foto: Petr Lundák, MF DNES

V titulovém zápase střední váhy na konci října porazil domácího Itala Francesca Ricchiho, kterému ve třetím kole uštědřil technické k. o. Hála je píseckým rodákem, boxoval nebo zápasil v českobudějovickém Gladiators Gymu i ve Strakonicích. Zkoušel amatérské zápasy a teď je z něj hvězda bojových sportů.

Už vám s odstupem více než měsíce dochází, čeho jste dosáhl?
Sám říkám, že jsem pomalejší a všechno mi dochází postupně. Nechci si to ale ani připouštět. Povedl se mi úspěch, ale nechci tím strhávat velkou pozornost a radši si pojedu to svoje. Aby mě to zbytečně nepohltilo.

Ale reakce bezprostředně po vítězství byly vydatné, že?
To bylo neskutečné. Dva dny jsem jen projížděl zprávy na telefonu. Šílené. Sociální sítě mi úplně vybouchly, přibyly mi tisíce sledujících. Ale to já je moc neřeším, občas tam něco hodím.

Je to takový sport na důchod. Do těchto organizací chodí boxeři, kteří už mají odzápaseno. Každý zápas může znamenat konec kariéry, protože se přitom lámou ruce, podočnice. To jsou zranění na půl roku.

S více než 12 tisíci sledujících se asi budete muset naučit pracovat.
To je pravda. Už mi lidi píšou, že by chtěli vidět můj den a podobně. Nechci je ošidit a může to být i zábava. Myslel jsem si, že to nikoho nezajímá. Ale když jo, tak proč ne.

Přehráváte si stále v hlavě váš vítězný souboj?
Vidím ho před sebou. Vše šlo podle plánu. Co řekl trenér, to fungovalo. To rozhodlo. Byl to nejlepší soupeř, kterého jsem kdy proti sobě měl. Je to bývalý světový šampion. Možná to tak nevypadá, ale měl hroznou sílu a byl vysoký. Uměl dát takovou přirozenou a tvrdou ránu. Měl jednou takovou dlaň jako já. Říkal jsem si, že až mě trefí, tak mě zabije.

Byl jste favoritem před soubojem?
Ne, velký outsider. Kurz na mě byl snad 2,8. Soupeř měl předtím bilanci 7:2, jedna prohra byla navíc kvůli nějakému zranění. Nic se ode mne nečekalo.

Zápas jste ukončil ve třetím kole. Po poslední ráně se soupeř znovu zvedl, ale záhy rozhodčí utkání zastavil. Věděl jste po přesné ráně, že je konec?
Ne, on pořád vstával. Myslel jsem, že tam budeme donekonečna. Kdyby mohl, tak tam stojí ještě dneska. Když to rozhodčí ukončil, tak se ještě vztekal. Neviděl jsem u nikoho větší vůli. Ze zápasu měl zlomené obě ruce.

Co jste si odnesl vy?
Tržnou ránu na čele, vykloubený palec a naraženou levou ruku. To jde. Do měsíce jsem se vrátil do plného tréninku. Chybělo mi to a cítil jsem, že jsem zlenivěl.

Josef Hála, šampion organizace BKFC.

Vylétl jste raketově. Co bude dál?
Budeme řešit smlouvu. Jestli budu obhajovat titul, případně kdy. Třeba mě promotér vezme do Ameriky, kde bych mohl získat světový titul. Je to můj další sen. Věřím, že na to mám, ale musím ještě dozrát a něco předvést. Nechám to na těch, kteří zápasy skládají. Amerika by mě lákala, chtěl bych se ukázat před dalším publikem. Ale musím být pro promotéry zajímavý. Jako za Evropana za mě vydají hodně nákladů už jen za cestování, ubytování a podobně.

Na co spoléháte při zápasech nejvíc?
Na štěstí (směje se). Jinak si myslím, že jsem docela dynamický a výbušný. Rychle dokážu soupeři zkrátit vzdálenost. Mám takový sovětský styl, hýbu se dopředu, dozadu. Ostatní to tak neznají, nesedí jim to. Ale mám pořád co zlepšovat. Ti nejlepší mi dokážou najít slabiny.

Z budoucnosti zpátky do minulosti. Kdy a jak jste se dostal k boxu bez rukavic?
Je to takový sport na důchod. Do těchto organizací chodí boxeři, kteří už mají odzápaseno. Každý zápas může znamenat konec kariéry, protože se přitom lámou ruce, podočnice. To jsou zranění na půl roku. Pro mladé je to hloupost, když sice získají pomyslnou slávu, ale nikam se neposunou. Já začal zápasit v osmadvaceti. Zkusil jsem si různé amatérské zápasy, ale už se mi blížila třicítka a byl jsem taková ztracená existence. Myslel jsem, že už nic nedokážu. Ve Švédsku jsem si zkusil zápas bez pravidel, cítil jsem se v tom velmi dobře. Sice mě tehdy protivník uspal, ale chytlo mě to.

Trénujete v rukavicích?
Ano. Teď jsem začal používat malé rukavice, jinak je trénink stejný. V zápase to také není žádný velký rozdíl. Akorát s rukavicemi se člověk zabalí, nějakou ránu sežere nebo ustojí. Ale bez nich se musím víc hýbat, abych jich dostal co nejméně.

Bolí jinak rána s rukavicí nebo bez ní?
Je to hodně podobné. S velkou rukavicí člověk cítí větší otřes, tupější náraz.

Bez rukavic však máte skoro jistotu, že nastane nějaké krvavé zranění, ne?
Jo, to je stoprocentní. Někteří dokonce schválně sekají a dávají údery, aby udělaly tržné rány. To také může rozhodnout zápas.

Zvykl jste si boxovat, když jste vy nebo soupeř od krve?
Mně krev hrozně voní. Mám rád, když mi třeba na tréninku začne téct krev do chrániče na zuby. Jak cítím krev, tak jsem takový živočišnější. A to samé v ringu. Když cítím krev, tak jsem jako doma, ve svém prostředí. Mám pocit, že jde zápasit úplně někdo jiný, než jaký jsem v civilu. Zároveň cítím, jak jsem tam šťastný. Tam mi vždy zmizely starosti a problémy. Bavilo mě to, ať jsem vyhrával, nebo prohrával. Našel jsem se v tomto sportu.

Oděrky a jizvy asi neřešíte. Ale měl jste nějaké vážné zranění?
Utržený biceps byl nepříjemný. Nejhorší zranění jsem zažil, když mi na tréninku vylétla čéška a zpřetrhala kvadricepsovou šlachu. Doktor v Budějovicích mi to předělával. Tři měsíce jsem jen ležel, další půlrok jsem mohl pouze došlapovat. Více než rok jsem měl berle. Šílené. Ale zase jsem objel plno festivalů a zábav.

Znáte vůbec strach?
Ano. I v ringu trochu strachu neuškodí. Ve finále neschytám tolik ran, protože se bojím a uhýbám (směje se). Hodně dělá adrenalin. Někdo má rád rychlou jízdu na motorce nebo na lyžích, z toho mám zase strach já. Aby se mi tam nic nestalo.

To bych do vás neřekl. Ale upřímně bych vás neodhadl ani jako boxera.
To mi říká plno lidí. Ale jsem rád, že jsem se v tom tak našel. Dřív jsem trénoval, ale zároveň vymetal každý mejdan. Co jsem natrénoval, to jsem propil. Nedávalo to takový smysl. Za covidu se to změnilo, když se nesmělo nikam chodit. Bylo mi líto progresu, který jsem udělal. Pivo si dám, ale už jsem toho propařil dost. Brzy jsem začal, brzy s tím končím. Musím si teď svoje tělo víc hlídat.

Kvůli rizikům v boxu bez rukavic musíte podstupovat speciální lékařská vyšetření?
Ne. Začal jsem víc chodit na klasické masáže i neuromasáže. Jsou to taková až kouzelná cvičení, ale věřím jim. To je všechno prevence. Před posledním zápasem jsem musel mít kontrolu od očního kvůli rohovkám a prasklinkám k nim. Aby se předešlo zraněním. Jinak je to klasika.

To jsou zajímavé detaily.
Ano. Ale čím výš jdete, tím jsou detaily důležitější. Ve špičce už mají všichni talent, jsou výborně připravení a maličkosti pak rozhodují. Na druhou stranu mnozí dnes chtějí ošálit poctivou dřinu právě jen těmi detaily a to také nejde. Byl jsem loni na kempu v Kanadě a tam se mi hrozně líbilo, že se vůbec nejelo na čas. Poslali mě beze slova boxovat na pytel a přišli třeba za půl hodiny, že už to stačí. To pak nekoukáte na hodiny, kdy už trénink skončí, jako to někteří dělají.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Polsko vs. FinskoFlorbal - Skupina B - 8. 12. 2025:Polsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 12. 13:45
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Pisa vs. ParmaFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Pisa vs. Parma //www.idnes.cz/sport
8. 12. 15:00
  • 2.58
  • 2.98
  • 3.29
Česko vs. ŠvýcarskoFlorbal - Skupina A - 8. 12. 2025:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
8. 12. 17:00
  • 1.77
  • 5.50
  • 2.85
Jihlava vs. PřerovHokej - 25. kolo - 8. 12. 2025:Jihlava vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
8. 12. 17:30
  • 1.50
  • 4.69
  • 5.02
Udinese vs. JanovFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Udinese vs. Janov //www.idnes.cz/sport
8. 12. 18:00
  • 2.53
  • 3.01
  • 3.33
Turín vs. AC MilánFotbal - 14. kolo - 8. 12. 2025:Turín vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
8. 12. 20:45
  • 5.10
  • 3.73
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Mně krev hrozně voní, říká evropský šampion v boxu bez rukavic

DO USA Další sen, který by si chtěl Josef Hála splnit, je zápas v Americe. Ví...

V civilu usměvavý chlapík s mohutným knírem. V ringu doslova krvelačný bijec. Jednatřicetiletý Josef Hála se stal historicky prvním Čechem, který získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting...

8. prosince 2025  10:34

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.

8. prosince 2025  10:11

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Verstappen říkal: Druhé místo nevnímám jako prohru. Tým ukázal, že se nevzdává

Max Verstapppen z Red Bullu po Velké ceně Abú Zabí formule 1.

Nechyboval, soupeřům nedal šanci. V závěru sezony byl nejrychlejší, vyhrál třikrát za sebou, pátý titul mistra světa formule 1 však nezískal. Max Verstappen se letos musí spokojit s konečným druhým...

8. prosince 2025  9:39

Krev, šití, boule jako Afrika. Hlava se nevešla do helmy, líčí terminátor Jurčík

Litvínov, 7.12. 2025, Litvínov - Liberec, utkání hokejové extraligy. Ondřej...

Rána pukem, na čele krvavý šrám, několik stehů a boule veliká jako celá Afrika. Odstoupil hokejista Ondřej Jurčík po ošklivém zranění? Kdepak, opět prokázal pověst litvínovského terminátora, skočil...

8. prosince 2025  8:37

Nečas s Gudasem přidali další asistence, nastoupili Dobeš s Rittichem

Coloradští hokejisté se spolu s asistujícím Martinem Nečasem (vpravo) radují z...

Po sobotních třech přihrávkách se hokejový útočník Martin Nečas bodově prosadil i v druhý víkendový den. Tentokrát zapsal jednu asistenci a jeho Colorado opět potvrdilo pozici suverénního lídra NHL...

7. prosince 2025  21:37,  aktualizováno  8. 12. 8:32

Pivo? Alkohol? Ani kapku. Jílkův otec líčí: Metoděj toho obětuje sportu jako málokdo

Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru...

Která země bez rychlobruslařského oválu dokázala vyprodukovat vítěze závodu Světového poháru v kategoriích žen i mužů? Jedna jediná na celém světě. Česká republika. Po zjevení jménem Martina...

8. prosince 2025  8:28

Lídr nepotřeboval tahouna, LeBron proti Philadelphii převzal kontrolu a rozhodl

LeBron James slaví úspěšnou akci.

Basketbalisté Oklahoma City porazili v NBA Utah 131:101, přestože postrádali nejlepšího hráče minulé sezony Shaie Gilgeouse-Alexandera. Zastoupili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, kteří nastříleli...

8. prosince 2025  8:04

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa

Libor Zábranský slaví gól do sítě Sparty.

Neúnavně brání, přesně střílí, tvoří o sto šest. Pětadvacetiletý obránce Komety Brno Libor Zábranský mladší dokázal v letošní sezoně hokejové extraligy nasbírat už 21 kanadských bodů. „Důležité jsou...

8. prosince 2025  7:40

Šťastná Charvátová: Šestá? Pro mě úplná senzace. Ono to jde i vpřed, nejen vzad

Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu.

Její smích a dobrá nálada byly opět tak nakažlivé. Lucie Charvátová zvládla nad očekávání skvěle i stíhací závod biatlonistek v Östersundu, skolila 18 z 20 terčů, načež vydolovala v závěrečném kole z...

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.