Změna kritérií? Štve mě to, říká Dostál. Energii věnuje hlavně malému synovi

Markéta Plšková
  16:48
Minulý rok si z ankety Sportovec roku odnesl korunu pro vítěze, letos se kajakář Josef Dostál umístil pátý. „Vážím si toho, že novináři moje úspěchy ohodnotili tak, že patří mezi top deset,“ vzkázal na vyhlášení. „Ty úspěchy byly hezké, mohly být lepší, ale letos veškerá energie směřovala k narození syna. To úplně zastínilo celou sezonu.“
Dostál uspěl na mistrovství světa na své oblíbené trati 500 metrů, letos dostal i Medaili Za zásluhy od prezidenta republiky. V červenci se mu a jeho partnerce Anežce Paloudové narodil syn Jonatán, kterého s sebou často berou na společné tréninky.

Teď vás čekají i první Vánoce s miminkem, jak se na ně těšíte?
Ježíšek bude pro Jonatánka bohatý, nevím, jak pro rodiče. Na Vánoce budeme v Českém Krumlově. Měli jsme možnost trávit je jenom ve třech, ale Jonatánek má hodně rád společnost, tak bych byl rád, aby tam bylo co nejvíc lidí. To rodina Paloudových dokáže zastat. Aby se jemu i nám dostalo hodně lásky, Vánoce jsou o tom, že máte být s rodinou.

Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna

V čem jsou přípravy letos jiné?
Nemáme tolik času na balení dárků. Všechno jsme to nastrkali do dárkových tašek, kterých doma máme opravdu hodně. Ukazujeme miminku světýlka, ozdobený stromeček, méně se soustředíme na sebe, více na Jonatánka.

Už ho berete s sebou i do posilovny, na Instagramu máte video, jak jste spolu na trenažeru. Chcete mu co nejdříve ukazovat pohyb?
Jonatán hodně vidí, jak se rodiče hýbou. Teď jsme ve fázi suché přípravy, tak ho nosíme pokaždé do posilovny s sebou, když běháme, tak si ho bereme do kočárku. To video vzniklo, když Anežka byla v posilovně a já na trenažeru, tak mi ho podala. Musíme s Anežkou pracovat na tom, aby se uměl dobře hýbat, aby měl krásnou pohybovou kulturu.

Jsme na vyhlášení Sportovce roku, jaké výkony vás letos zaujaly?
Já budu asi opakovat, co jsem říkal loni, ale Kateřina Siniaková měla zase úžasnou sezonu. Ale i Ester Ledecká a samozřejmě i Martin Fuksa, který předváděl fenomenální výkony na vodě.

A co volejbal?
Musím se přiznat, že jsem hodně špatný sportovní fanoušek. Když koukám na sport, tak mě to fyzicky unavuje, veškeré zápasy, závody běhám s těmi sportovci a musím pak odpočívat. Našim volejbalistům jsem přál, měli hezky našlápnuto.

Jaké máte cíle na příští rok?
Nám se změnila nominační kritéria na olympijské hry. Už to není z mistrovství světa rok před olympiádou, ale bude se to počítat podle žebříčku. Mělo by to být prvních šest zemí v singlových posádkách, takže se budu snažit sbírat body. Asi nebude rozhodovat, která je to trať, takže se budu snažit příští rok sbírat body hlavně na své oblíbené trati pětistovce, abych se vyšvihnul v žebříčku co nejvýše a ten další rok pro mě mohl být klidnější. Snad bych se na tu olympiádu měl dostat.

Pomůže změna kvalitě Světového poháru?
To je otázka. Závodů je více, než ze kterých se to počítá. Řekl bych, že svazy lepších zemí nemají tak velký rozpočet, nebudou si moct dovolit poslat závodníky na všechno. Teď se to asi hodně změní, sám jsem zvědavý, co nový rok přinese.

Nevypadáte moc nadšeně.
Štve mě to, protože už jsem vyzávoděný, už bych vyladil formu nejradši jenom na jeden závod. Abych se na jednom kvalifikoval a pak odjel olympiádu. Teď v tom bude spousta politikaření. Byl nějaký tlak z Mezinárodního olympijského výboru, aby se kvalifikace udělala z žebříčku. Ten žebříček podle některých nebyl úplně ideální, bojovala proti němu spousta států, jedním z nich i Česko. Nicméně pro mě by podle něj bylo mnohem jednodušší se kvalifikovat na olympijské hry. Takže tímto trochu děkuju svazu, že proti tomu bojovali a teď to mám horší.

Úspěch může být i závažím. Čekají nás nové výzvy, ví trenér volejbalistů

Mění změna vaší strategii?
Budu muset startovat na osmi závodech z deseti během dvou let. Když se mi třeba podaří dobře zajet na pětistovce, tak můžu vynechat jakýkoliv jiný start v tom závodě, protože se bude počítat jenom jeden výsledek. Bude to hodně o závodění, nebudu se moct tak dobře připravit na mistrovství světa, jak jsem to doposud dělal. Je to nová výzva.

Co to znamená pro Anežku?
Už kvůli tomu trénuje, teď skončila mateřskou dovolenou. No dovolenou… Už normálně trénovala, vrátila se do střediska. A už jsme spolu absolvovali jedno soustředění ve španělské Seville.

Jak to řešíte logisticky?
Musím říct, že je to náročné. Potřebujeme dohled nad miminkem, když chce Anežka trénovat, tak jsme zapojili babičky. Jenže jedna babička je v Plané nad Lužnicí, druhá v Krumlově. Ve všední dny nám tak vypomáhají holky, které už nepádlují. Děláme jim brigádu. Do Sevilly jely hlídat babičky.

Malý je v pohodě?
Ano, zvykl si dobře. Naštěstí je to velmi společenské miminko. Čím víc lidí, tím líp, na všechny se hrozně rád směje. Chci s ním vyrazit i v únoru na měsíc do Kalifornie, tak uvidíme, jak to vyjde.

