Když syn spí, nosí mi štěstí. Dostál o světovém zlatu i šancích na Los Angeles

I tak si ale návrat k rodině užívá. Minulý týden strávil na mistrovství světa rychlostních kanoistů v Miláně. Poprvé byl tak dlouho od malého syna.
Před odjezdem zadoufal: „Snad čas bez Jonatánka bude stát aspoň za to.“
Stál. Na olympijském kilometru sice skončil čtvrtý, na pětistovce ale slavil zlato. Ze světových šampionátů pro něj šlo už o čtrnáctou medaili.
Po ní jste říkal, že už se ale přece jen těšíte, až na letišti uvidíte rodinu. Jaké bylo shledání?
Krásné. Odložil jsem všechny tašky, vzal jsem si Jonatánka na ruku a až k autu jsem ho nesl. Pěkně mi vytuhly ruce, víc než ze závodů. Bylo nádherné, jak se na mě usmíval.
Co jste mu říkal?
Že hrozně vyrostl. Týden je u miminek strašně znát. Taky se mu zlepšila motorika. Je moc dobrý parťák.
Kolik hodin jste během šampionátu provolal s partnerkou?
Zas tolik asi ne. S Anežkou jsme si volali pravidelně, ale po kratších intervalech. Anežka hodně času strávila v Krumlově u svých rodičů. Zajímalo mě, co dělají, občas jsem ji špehoval skrze sdílení polohy přes telefon. Tak jsem viděl, kam chodí na procházky a tak.
Jak Jonatán strávil vaše závody?
Veškeré prospal. Teda až na kilometr. Což Anežka glosovala: Pokud Jonatánek spí, tak mi přináší štěstí.
Jak se za šampionátem ohlížíte?
Letos jsem pořádně neabsolvoval ani jedno soustředění v Livignu, což mělo za následek menší formu. Hlavně na kilometru to bylo znát, ale i čtvrté místo je krásné. A vlastně za posledních šest let je na této distanci nejlepší výsledek na mistrovství světa. Na pětistovku jsem teda taky cítil, že forma nebyla ideální.
Projevily se ovšem zkušenosti?
Ano. Taktika byla jet rovnoměrně naplno. Většina závodníků napálí začátek s tím, že uvidí, kam dojedou. Lepší je ale jet co nejvyrovnaněji, což se mi povedlo. Měl jsem nejmenší rozdíl mezi první a druhou polovinou ze všech. Snad jednu dvě vteřiny, ostatní měli třeba kolem šesti. Tím, že se v závodech pohybuju tak dlouho, navíc na mezinárodní úrovni, je to znát.
Motivuje vás vozit další medaile i kvůli synovi?
Jasně. Byl bych mu rád motivací, že když člověk něco dělá, tak ať to dělá pořádně. Že když pádluju, tak dokážu vyhrávat mistrovství světa a ne že jezdím jen tak. Ale na druhou stranu taky chci, aby Jonatánek věděl, kdo je táta, abychom byli v každodenním kontaktu. A ne jen v takové podobě, že se ráno uvidíme a pak až večer.
Netajíte se, že byste se i s partnerkou rádi kvalifikovali na další olympijské hry v Los Angeles 2028. Jak náročné bude všechno skloubit?
Náročné, obzvlášť s novým systémem kvalifikací. Chystá se velká změna, že se bude nominovat z žebříčku a ne z mistrovství světa. Jakou ještě bude mít konkrétní podobu, je ve hře. Pravidla už sice byla představena, jenže hodně zemí se vzbouřilo, takže je překopávají. Máme nicméně přislíbenou pomoc babiček a když někam pojedeme, tak budou s námi a budou hlídat.
Na podzim jste tradičně mířili na soustředění do Kalifornie. Je v plánu i letos?
Letos ne. Měli bychom jet místo ní do Španělska do Sevilly. Půjde i o takový test. Na jeden týden s námi pojedete jedna babička, na druhý druhá. Sevilla je super v tom, že se do ní dá letět přímo, takže kdyby se cokoliv dělo, jsme za dvě a půl hodiny zpátky, do Ameriky se přece jen cestuje celý den.
V nejbližších dnech vás čeká posezonní dovolená?
Zůstaneme v Čechách, budeme jezdit po babičkách, dědečcích, prababičkách a pradědečcích. Já se taky budu sem tam věnovat rybaření. Včera jsme mimochodem poprvé vzali Jonatánka muškařit. Anežka ho hlídala a já jsem s kamarády stál zabořený v řece a chytali jsme pstruhy. Úžasné. Pak mě čekají nějaké marketingové, mediální a rodinné povinnosti. Na to, že se budu věnovat rodině, se o volnu těším nejvíc.