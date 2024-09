Paříží to nekončí. Dostál hledí k Los Angeles. Ještě může zrychlit, říká kouč

Nyní už má po sezoně. Plánuje, že bude mít zhruba měsíc a půl odpočinkovější režim. Od lodi si sice vyloženou pauzu nedá a říká, že se do ní třeba dvakrát týdně usadí, ale pádluje spíš jen tak pro radost.

„Třeba mám nafukovací člun. Když jdu na ryby a potřebuju se dostat na nějaká dobrá místa, tak na ně dopádluju,“ usmíval se vyhlášený rybář. „Motory na něm nemám. Moje motory jsou mezi ramenem a loktem.“

Naposledy závodil na mistrovství světa neolympijských disciplín v Uzbekistánu. Že mu tam nedorazily vlastní lodě? Kdepak, žádný problém.

„Nejdřív jsem jezdil na jednom půjčeném modelu,“ popisoval jedenatřicetiletý pětinásobný olympijský medailista. „A pak jsme od Kazachstánců sehnali jiný, na kterém jsem jezdil dřív. Byl tam pěkný areál. Jen docela vlny, tak jsme vymysleli, že jsem se v lodi posunul víc dozadu, takže mě nezpomalovaly.“

Nápady ještě máme

Světové zlato z pětistovky a deblový bronz se snoubenkou byl symbolickou tečkou za skvostnou sezonu. Vrcholem pro něj byly samozřejmě olympijské hry. Do té doby z nich měl ve sbírce čtyři kovy, jenže ani jeden nebyl zlatý. Což toužil změnit.

„Olympiádě jsme obětovali vážně všechno,“ ohlíží se. „Přerušil jsem kvůli ní i studium na vysoké škole, za nějaké tři týdny budu pokračovat. Zrušili jsme taky většinu mezinárodních závodů, Světový pohár jsem jel jen na začátku sezony v Szegedu.“

Kajakář Josef Dostál se raduje ze zlaté medaile.

Hlavní ale bylo, že úplně změnil přípravu. Po Tokiu ukončil spolupráci s dlouholetým trenérem Karlem Leštinou a začal spolupracovat s někdejším parťákem z kajaku a fyzioterapeutem Pavlem Davídkem.

„Začalo to hned na podzim, kdy jsme si nedali tak dlouhé volno jako dřív. Soustředění byla podobná. Ale změnili jsme tréninkový plán,“ vrací se Dostál. „Přidali jsme víc tréninku. Občas jsme to přehnali, takže mě skolila nemoc. Alespoň jsem poznal, kde je hrana a co dokážu vydržet. Což se hodí do dalších let.“

Po zisku vytouženého zlata by si už mohl říct, že ve sportovním světě dokázal naprosto vše. Takový ale on není. Na tiskové konferenci po sezoně už proto hned několikrát padl název příštího dějiště her – Los Angeles 2028.

„Máme v hlavě ještě pár nápadů, co zlepšit a kde to ještě oživit,“ povídal kouč Davídek. „Ale zatím si je necháváme v hlavě, víc neprozradíme. Sám Pepa ví, že může být ještě rychlejší.“

Dostál se po těchto slovech rozesmál: „Jo, to jsem zvědavý kde.“

Ale vsaďte se, že se pustí do toho to zjistit.

Pětistovka, kilometr? Je mi to jedno

Jestli ho v Los Angeles čeká trať na pět set metrů, nebo kilometr stejně jako v Paříži zatím ještě není dané. Ale Dostál nijak nespekuluje.

„Je mi to jedno. V Paříži jsme zjistili, že umím i kilometr,“ má jasno. „Nejlepší by teda bylo, kdybychom jeli obě vzdálenosti, abych mohl být jako dvakrát zlatý Martin Doktor v Atlantě.“

Kajakář Josef Dostál v akci. (7. srpna 2024)

Do dalších her zbývá ale pochopitelně spousta času. V krátkodobějším horizontu ví, že přípravu na další ročník začne nejspíš tak, že se připojí k některým skupinám, které trénují v Česku.

„První se trénují delší vytrvalosti a ty jsou lepší a zábavnější právě ve skupině,“ líčí.

Poté plánuje osvědčená soustředění a bude se držet i tréninkových receptů, které se mu osvědčily před Paříží. Což znamená, že opět využije i pomoci mentálního kouče či nutriční specialistky.

„Letos jsme toho dost zjistili. Třeba i to, že mi sedí dělat víc kompenzačních cvičení. Našel jsem si, co je potřeba důkladněji protahovat a rozcvičovat,“ říká.

Pořád chce vítězit.