Skočil do vody, políbil odhalené bříško těhotné snoubenky a na fanoušky stříkal z vodní pistolky. Kajakář Josef Dostál si i sobotní bronz na evropském šampionu rychlostních kanoistů v Račicích užil, jako by šlo o titul. Možná lidi doufali ve víc, když si před rokem sáhl na olympijské zlato, ale dvoumetrový sportovec se nekabonil. „Bylo by divné, kdyby mi to šlo stejně dobře jako loni, když jsem letos mnohem míň makal,“ roztáhl pusu od ucha k uchu.