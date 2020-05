Neviditelný Čech? Dostál chce v nové lodi splynout s vodou

Loni na podzim v Tokiu trénoval na černé lodi a jeden z dalších závodníků mu říkal, že ho vůbec neviděl. „Ta voda je tam černá. Proto jsem tu loď dal černou, abych nebyl výrazný pro soupeře, až pojedu v olympijském finále vepředu a budu se snažit finišovat, a mohl je tam překvapit,“ řekl úřadující vicemistr světa při dnešním virtuálním setkání s veřejností a novináři.

Nová loď má stejný tvar jako ta minulá. Dostál si nechal vyrobit dvě najednou, aby byly takřka stejné. I totožné modely od stejné firmy vyrobené v odstupu například měsíce se totiž trochu liší. „Lodě se dělají ve formě, která se používáním obrušuje,“ vysvětlil trojnásobný olympijský medailista.

Po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok bude letos novou loď trochu šetřit, počítá s ní na rok 2021. „Rozhodl jsem se, že na ní letos nebudu moc pádlovat, jenom ji otestuju. A příští rok, možná letos na podzim, se na ni vrhnu na sto procent,“ vykládal.

Vzhledem k uvolňování vládních omezení proti šíření koronaviru se mu rýsují první závody v Česku. Ty by mohly být v červnu, kdy by se v případě přísnějších restrikcí mohlo uskutečnit alespoň testování reprezentantů.

„Na začátku srpna by mělo být mistrovství České republiky. Je trošku naplánované mistrovství světa v neolympijských disciplínách, které by mělo být v polovině září v Szegedu,“ doplnil Dostál, který je ale ke konání MS vzhledem k situaci ve světě spíše skeptický.

Nějaké závody by ale jel rád. „Už jenom proto, že na závody musíme ladit. Tréninku bude míň, budu mít víc času, odpočinu si a půjdeme na ryby,“ poznamenal s úsměvem.

Po odložení olympijských her však nemá jeho trénink takový náboj. „Když jdu na trénink, tak trénink odjedu, jak mám. Ale trochu se to odráží v úsecích naplno. Tam si člověk hodně ublíží. Většinou se pozvracím, když jdu úplně do plnejch. Poslední dva týdny to není v tak příšerném nasazení. Myslím, že by bylo větší, kdyby olympiáda byla za pár měsíců,“ uznal.