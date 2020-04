Ještě vás celá ta situace s koronavirem a odloženou olympiádou mrzí? Nebo už to přešlo?

A tak mrzí… Je to celosvětová situace, se kterou moc neuděláme, takže jo, ve chvíli, kdy oznámili, že olympiádu posouvají, zamrzelo mě to, ale nekazím si tím život. Je to prostě fakt, se kterým musíme žít.