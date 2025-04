Dostál o sezoně i očekávaném potomkovi: Nevím, jestli projde jméno Bivoj

Rychlostní kanoistika na OH 2024 v Paříži. Josef Dostál získává zlato. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Tehdy na vyhlášení ankety dorazil přímo ze soustředění ze zámořské Kalifornie. V pražském hotelu Hilton se poprvé viděl s celou rodinou, které čerstvou novinku oznámil.

„Během večera jim tak už bylo jedno, jestli vyhraju, nebo ne. Všichni se radovali, že čekáme miminko,“ vzpomínal s úsměvem dvaatřicetiletý Dostál, loňský zlatý muž kilometrové trati na olympijských hrách v Paříži i pětistovky na mistrovství světa v Uzbekistánu.

Zatímco on má za sebou už kompletní přípravu a první starty letošního roku, Paloudová se už pochopitelně šetří. Neodletěla s ním na druhé soustředění do Kalifornie a když se Dostál minulý týden na nominačních závodech pustil do akce, byla jen na břehu.

Sportovec roku Josef Dostál přijímá sladkou gratulaci od snoubenky Anežky Paloudové.

„Když jsem jela na koloběžce na první rozjížďku, říkala jsem si: Ty jo, taky bych startovala,“ líčí patnáctá kajakářka z Paříže. „Což byl ale poslední moment, kdy mě to napadlo. Fyzicky na tom nejsem tak, abych závody zvládla. Odjela bych je, ale pomalu. Což není, co vyhledávám.“

Na vodu se tak už pouští jen pro zábavu. „Trénování bych tomu neříkala. Chodím si to na ni čistě užívat. Jen pádlovat, nesoustředit se na výkon. Moc příjemné.“

Po mateřské pauze má nicméně v plánu v kariéře pokračovat. Příkladů žen, které se vrátily, je spoustu. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Oštěpařka Barbora Špotáková. Atletka Kristiina Mäki. Nyní se o comeback pokouší tenistka Petra Kvitová. Dokonce i v rychlostní kanoistice si může vzít příklady.

„U sebe ve skupině máme dokonce jednu maminku, co má rok a půl starou holčičku. Vidím, že to jde a v pádlování bych chtěla pokračovat,“ líčí Paloudová.

I Dostál ji v její touze podporuje. Usmál se, že už domlouvá babičky na soustředění. „Také synovi každý večer povídá, jaký měl den. Postavil postýlku i přebalovací komodu. Bere to hodně aktivně a věřím, že v tom bude pokračovat,“ vypráví jeho partnerka.

Snad jen jméno, které pro potomka vymyslel, se jí příliš nezamlouvá. „Líbí se mi Bivoj. Ale nevím, jestli by to prošlo,“ dodal Dostál se smíchem.

V pozitivním duchu se nese úvod roku pro českého šampiona i po sportovní stránce. V zimě a na jaře absolvoval dvě soustředění v teple v Kalifornii, v lednu byl v italském Livignu a spolu s kajakářskou reprezentací ještě zamířil do italské Sebaudie.

„Paříž jsme vstřebávali dlouho,“ vykládá jeho trenér Pavel Davídek. „A vlastně ji pořád vstřebáváme. Proto je dobře, že se Pepa může bavit i o něčem jiném.“

Dostál už má za sebou první starty. A naprosto si je podmanil, minulý týden na českých nominačních kláních vyhrál jak třístovku, tak pětistovku, kilometr i čtyři kilometry. Bezpečně si tak zajistil místo pro Světový pohár.

„Do nominace jsme šli z plné přípravy a ani den jsem neměl odpočinek. Navíc pár dní předtím začala rybářská sezona…“ vykládá vyhlášený milovník prutu a háčku. „Když člověk stojí celý den zabořený v řece, to také moc na silách nepřidá. Ale nominační závody jsem vyhrál všechny, takže fajn.“

Kajakář Josef Dostál se raduje ze zlaté medaile.

A spokojený byl i s rybářskými úlovky. „Splnil jsem si velký rybářský cíl,“ pochlubil se. „Překonal jsem mého dědečka, jakého chytnu potočáka. Rekord dědy z roku 1973 byl 58 centimetrů. Můj je 61, takže jsem se stal nejlepším rybářem rodiny!“

Nyní Dostála čekají první dvě zastávky Světového poháru v maďarském Szegedu a polské Poznani.

V červnu bude jeho velkým cílem domácí mistrovství Evropy v Račicích, kde by se kromě závodu na pět set metrů a kilometr mohl představit i na pěti kilometrech.

„Pepa je v dobré formě,“ chválil si kouč Davídek. „Nominační závody nám přinesly dobré poznatky, že by mu to mohlo jít i na pěti kilometrech. Chtěli jsme je jet už na mistrovství Evropy v Mnichově 2022, ale asi při třetím záběru zlomil pádlo.“

Nyní věří, že takovou smůlu už mít nebude.