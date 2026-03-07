Proti fenoménu Stolzovi. Dokáže Jílek na MS smazat třeba i 50sekundovou ztrátu?

Tomáš Macek
  9:00
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Co mají společného americký rychlobruslařský fenomén Jordan Stolz a Martina Sáblíková? Že oba začínali kariéru na zamrzlých rybnících. A co spojuje jedenadvacetiletého Stolze s Metodějem Jílkem? Mládí, sebevědomí, obrovská perspektiva – a také současný světový šampionát v Heerenveenu, na němž se mohou utkat o titul ve velkém víceboji.

Američan Jordan Stolz slaví vítězství v závodě na 500 metrů. | foto: AP

Stolz vyrůstal v městečku Kewaskum ve Wisconsinu. Rodiče se téměř vůbec nedívali na televizi, jednu z mála výjimek však představovala olympiáda. Když bylo malému Jordanovi pět let, sledoval s tátou hry ve Vancouveru. Nejvíc ho při nich zaujaly závody v short tracku a hlavně americká hvězda Apolo Ohno.

„Chci to taky vyzkoušet,“ prohlásil, načež rodiče odklízeli sníh ze zamrzlého rybníka za domem, aby synovo přání splnili. Později dokonce otec u rybníku nainstaloval světla, aby Jordan mohl bruslit i večer.

Zároveň ho už v šesti letech přihlásil do klubu Badger Speedskating. Nejprve se tu věnoval short tracku, teprve později přešel na dlouhou dráhu.

A na ní se stal supernovou.

V roce 2023 se v osmnácti letech stal nejmladším mistrem světa v rychlobruslení všech dob, když získal hned tři zlaté, na 500, 1000 i 1500 metrů.

Mezi lety 2024 až 2025 potom vyhrál osmnáct individuálních závodů Světového poháru v řadě – což je v moderní rychlobruslařské éře naprosto výjimečné.

Jordan Stolz oslavuje zlato ze závodu na 1000 metrů na hrách v Miláně.

Na milánské olympiádě letos pokukoval dokonce po čtyřech zlatých medailích z tratí od 500 do 1500 metrů a hromadného závodu.

Nakonec získal dvě, na pětistovce a tisícovce. Při patnáctistovce jej senzačně porazil Číňan Ning. A „masák“ Stolz i mnozí další totálně protaktizovali.

„Docela dobré,“ zhodnotil vlastní olympijskou bilanci. „Ovšem Milán byl pro mě i ponaučením. Jsou věci, které rozhodně mohu zlepšit. Na nich teď budu čtyři roky pracovat.“

Komentář na stránkách NBC Sports poté připomněl, že je stále velmi mladý a teprve začíná, podobně jako fenomenální plavec Phelps v Aténách 2004, kde bylo jeho šest zlatých medailí předehrou k dalším sedmnácti. Však také server olympics.com označil Stolze za „Michaela Phelpse rychlobruslení“.

Už se vyslovil, že plánuje startovat minimálně na dvou dalších zimních hrách ve Francii 2030 a Salt Lake City 2034. „Tam mi bude teprve 29, že jo?“ ujistil se. Vzápětí dodal: „Na jedné z těch olympiád bych rád zopakoval pět zlatých Erika Heidena.“

I samotný pokus o tak unikátní počin by byl nesmírně vzrušující.

Legendární Heiden v olympijském Lake Placid 1980 ovládl všech pět individuálních závodů od 500 do 10 000 metrů. U Stolze je pravděpodobnější spíše kombinace vítězství na třech nejkratších tratích a v hromadném a týmovém závodě.

Osudy těch dvou každopádně propojuje jeden muž.

Třiasedmdesátiletý Bob Corby.

V éře Heidena sám závodil a příležitostně byl jeho sparingpartnerem, než se stal koučem a fyzioterapeutem.

O Stolze se nyní stará. Už před sedmi lety mu tehdy čtrnáctiletý mladík zatelefonoval, jestli by ho nemohl trénovat – a dohodli se.

Pod Corbyho vedením nastupuje také tento týden v Heerenveenu. Na oválu, kde poprvé změří ve víceboji síly i s Metodějem Jílkem.

Vzhledem k tomu, že se při víceboji přepočítávají časy poměrně podle délky disciplíny, Stolz nabere na Jílka obrovský náskok v závodech na 500 a 1500 metrů. Vždyť pětistovku tento týden při sprinterském víceboji v Heerenveenu zvládl za 34,13, zatímco Jílek má na ní osobní rekord 37,60. „Ale měl bych ji tu zvládnout za 36 něco, pokud mám mít šanci na medaili,“ říká odhodlaně Čech.

Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného olympijského závodu na 10 000 metrů.

I porovnání osobních rekordů na patnáctistovce vyznívá jasně pro Stolze, který ho má o více než tři sekundy lepší.

Je tudíž zcela reálné, že na těchto dvou tratích víceboje může najet na Jílka dohromady až 50sekundový náskok, pokud přepočteme časy z kratších distancí na rozdíly při závodě na 10 000 metrů.

Ovšem Jílkovou doménou budou naopak vytrvalecké tratě.

Pětku zvládl na olympiádě za 6:01,98. Stolzův osobní rekord je z mistrovství světa ve víceboji v Inzellu 2024 (kde, ač sprinter, celkově triumfoval) a má hodnotu 6:14,76. Desítku tamtéž zvládl za 13:04,76, zatímco Jílek ji umí o více než půl minuty rychleji.

Pokud bychom vzali v potaz pouze jejich osobní rekordy ze všech čtyř tratí, bude i přesto Stolz v součtu víceboje jasně lepší.

Jenže to by bylo příliš jednoduché.

V úvahu musíme brát také další faktory. Například stupňující se únavu Američana ze čtyř dnů úmorného závodění, protože na rozdíl od českého soka bude mít v nohách i čtvrteční a páteční sprinterský víceboj (dvakrát 500 a dvakrát 1000 metrů), v němž obsadil konečné druhé místo za domácím Jenningem de Booem.

Pokud by vyčerpaného Američana při nedělní závěrečné desítce postihl náhlý kolaps, jeho časový propad může být obrovský.

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v Českém domě. (13. února 2026)

Jak zdůrazňuje Jílek: „Stát se tu může cokoliv.“ Včetně celkového vítězství Nora Sandera Eitrema, dalšího z výrazných medailových kandidátů.

Ovšem tím největším je bezesporu nadále Stolz.

Bonnie Blairová, pětinásobná olympijská vítězka z let 1988 až 1994, vyprávěla pro list USA Today, jak pravidelně sleduje Stolze při tréninku ve středisku v Milwaukee.

„Dokáže najezdit šílené množství kol,“ líčila. „Vystačí si často úplně sám, bez kouče, bez sparingpartnerů. I tím se odlišuje od jiných.“

Trénuje tři až pět hodin denně, vždy ve dvou blocích. Ty mohou vypadat například následovně.

Ranní trénink (1,5–2 hodiny): technika na ledě, starty a sprinty, pak intervaly v závodní rychlosti.

Odpolední trénink (1,5–3 hodiny): silová příprava v posilovně, cyklistika nebo kolo na trenažéru, cvičení na zvýšení stability a pohybových dovedností.

Jak také posiluje Jordan Stolz:

Stolz měří 180 cenitmetrů a váží 80 kilogramů.

„Jednou z největších Jordanových předností je jeho tělesná stavba,“ podotkl bývalý dvojnásobný olympijský vítěz Shani Davis. „Má správnou výšku a skvělou váhu.“

A umí tuto optimální postavu využívat.

„Disponuje fyzickou silou, kterou spousta lidí nemá, a dokáže se přizpůsobit úhlům, které jsou opravdu hluboké a nízké,“ řekl Davis. „Při odrazu do ledu pak vyvíjí velký tlak a dokáže ho přenést do rychlosti. Jakoby neměl Achillovu patu. A je to vidět čím dál víc.“

Kouč Corby přidává: „Předvádí vynikající techniku ​​jak na rovinkách, tak v zatáčkách. Skrytým faktorem jsou Jordanovy nohy. Vypadají tak moc štíhlé, až nemůžete uvěřit, jak silné zároveň jsou. Jejich techniku ​​vidíte, ale nepoznáte, kolik síly do ledu vkládají. Jsou to doslova zlaté nohy.“

Na hrách v Miláně spal Američan se zlatými medailemi vystavenými hned vedle postele, protože mu připomínaly, jak tvrdě na ně pracoval.

Přibude k nim v neděli další?

V dotazníku ISU uvedl, že jeho koníčky jsou lov a rybaření.

Tentokrát to však bude spíše Metoděj Jílek, kdo se v roli lovce pokusí ve víceboji ulovit (a na desítce uštvat) velmi mrštného a rychlého Stolze.

„Bude to rozhodně zajímavý závod,“ věří mladý Čech. V sobotu ve 13:37 kláním na 500 metrů začínají.

Proti fenoménu Stolzovi. Dokáže Jílek na MS smazat třeba i 50sekundovou ztrátu?

