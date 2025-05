„Výsledek nevypadá přesvědčivě, ale jsme moc rádi, že jsme kvalifikaci zakončili výhrou před domácími fanoušky,“ řekl Jonáš Patzel, jehož diváci právem vyhlásili hráčem utkání.

Jak vnímáte ocenění být mužem zápasu?

Dnes se mi dařilo, alespoň lidi si to mysleli, když mě jím zvolili. Nicméně to je zásluha celého týmu, bez kluků bych to nezvládl. Jsme tým, na nějaké individuální výkony nekoukám. Jsme tým. Vyhráváme i prohráváme jako tým.

Do utkání jste šli s tím, že už máte postup jistý. Nebylo těžké najít motivaci?

Výhrou jsme chtěli udělat radost fanouškům, takže najít motivaci nebylo těžké.

Přesto vás Belgie hodně trápila a v závěru nebezpečně dotahovala...

Jo, kousala. Hlavním důvodem, proč jsme nevyhráli přesvědčivěji, bylo naše neproměňování šancí a nějaké smolné góly, které jsme dostali ve druhém poločase. Proměnit aspoň o pět šancí více, vypadal by výsledek jinak.

Je proměňování šancí celkově problém národního mužstva?

Těžko říct, každý zápas je to jiné...

... Ale dá se říct, že reprezentace má větší problém v útoku, než v obraně?

Asi jo. Asi je pro nás útok těžší oříšek než obrana (usmál se).

Český reprezentant Jonáš Patzel v závěrečném utkání kvalifikace o Euro 2026 s Belgií.

V nynějším národním týmu jste spolu s trenérem Michalem Brůnou byli čtyři hráči z Karviné. Budete mít dost sil na finálovou sérii s Plzní, kterou začnete doma v neděli od 17.30?

Určitě. Síly najdeme. Bude to finále. Makali jsme celý rok, abychom se do něj dostali. Chceme pro Karvinou znovu získat double (vítězství v poháru i extralize). Doufám, že finále ukončíme ve třech zápasech. Pak nám skončí sezona a budeme odpočívat (usmál se).

Oproti vám pěti z Karviné byl v reprezentaci z Plzně jen Dominik Skopár. Hecovali jste se?

Upřímně to vůbec nevnímám. Tady žádnou klubovou rivalitu neřešíme, jsme jeden tým. Že bychom se se Skopym nějak hecovali, nebo byli na sebe nepříjemní, protože proti sobě budeme hrát finále, tak to vůbec.