„Jonáš ke konci chodil do útoku jako kamikadze a kluci ho doplňovali,“ přirovnal karvinský trenér Michal Brůna spojku Jonáše Patzela k sebevražedným pilotům za druhé světové války. „Ale rozhodující útoky, důležité přihrávky šly přes něho.“

Jonáši, téměř celé utkání jste prohrávali. Jak náročné bylo stav po přestávce otočit?

V poločase jsme si řekli, že před tou našlapanou halou, před našimi výbornými fanoušky uděláme všechno pro to, abychom stav otočili, a to se nám díky Bohu povedlo. Jsou to neskutečné emoce. Jsem ohromně šťastný a hrdý na celý náš tým.

Co vás nakoplo, protože vstup do druhé půle jste měli výborný?

Hlavně nasazení, tvrdá obrana, dobrá hra bez brankáře v sedm proti šest, to jsme dali důležité góly. Všichni jsme se rvali, drželi pospolu a věřili, že utkání dotáhneme k obhajobě titulu.

Trenér Michal Brůna říkal, že jste byl jako kamikadze. Neměl jste žádné pochybnosti ohledně výsledku?

Jak se mi na začátku druhého poločasu povedlo několik akcí, tak jsem si věřil a cítil se na hřišti dobře. Věděl jsem, že můžu klukům pomoct. Zvládli jsme to jako tým.

Ve 43. minutě jste srovnali na 22:22, jenže dvě minuty na to jste znovu o dvě branky prohrávali. Nezatřáslo to s vámi?

Bylo to náročné, ale museli jsme zůstat koncentrovaní a věřit sami sobě. Poctivou prací jsme to zase dotáhli a ještě otočili.

Plzeňský Tomáš Nejdl se snaží probít karvinskou obranou ke střele.

Rozhodující finálové utkání bylo nesmírně tvrdé, úplný masakr. Souhlasíte?

To k finále patří. Všechny zápasy mi přišly dost ostré, ale tenhle bych trošku vypíchnul. Byl ještě ostřejší než ty předešlé.

Asi by to byla velká rána, pokud byste po tak skvělém ligovém ročníku, v němž jste až do finále nevyhráli jen dva zápasy, neuspěli, že?

Jasně, celou sezonu jsme hráli výborně, doma jsme v základní části neprohráli, byli jsme první, vyhráli jsme Český pohár a chtěli obhájit double. Ano, bylo by to obrovské zklamání pro celý klub.