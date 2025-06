Legendární brankářka Černá: Zerzáň byl můj osudový kouč i kamarád Nejdříve byla jeho svěřenkyní. Pak trenérkou, kterou inspiroval. A nakonec se stali rodinnými přáteli. „Hlavně to byl můj osudový trenér,“ říká legendární házenkářská gólmanka Lenka Černá o Jiřím Zerzáňovi, jemuž půjde ve středu v Mařaticích na pohřeb. „Ještě před dvěma týdny jsme si volali, jeho smrt mě velmi zasáhla,“ přiznává se slzami v očích. Lenka Černá, brankářka Veselí Proč ho berete jako svého osudového trenéra?

Měla jsem teprve dvacet let a už si mě vytáhl do reprezentace. V tehdejší obrovské konkurenci vynikajících československých házenkářek jsem od něj dostala první šanci. Věřil mi a díky němu jsem chytala na památném mistrovství světa v Nizozemí, kde jsme získaly stříbro. Za rok to bude čtyřicet let, mrzí mě, že u vzpomínek už nebude. Pak vás provázel i dál, že?

Přišla jsem za ním do Zlína, kde jsme získali titul. To stejné ve Veselí nad Moravou, kam jsem šla cíleně za ním. Také mě vzal do české reprezentace, když už mě někteří odepisovali, že jsem stará. Vedl vás i k trenérství?

To bylo ve Veselí, kde pomalu končil kariéru. Chtěl, abych byla trenérkou, a stal se mým mentorem. Učila jsem se od něj, předával mi zkušenosti, kterých měl obrovské množství. Chtěl mi pomoct. Pak jsme se potkávali na různých vyhlášeních a postupně se z nás stali přátelé. S manželem jsme k němu jezdili na návštěvy. Provázel mě celou kariéru, je to pro mě čest. V čem bylo jeho největší kouzlo?

Když jsem se k němu dostala poprvé, nebylo mi ani dvacet a pro nás holky to byla velká autorita, kterou jsme uznávaly. Byl na nás hodně přísný, ale spravedlivý. Mladá nebo stará, všechny jsme musely makat. Nic nevypustil. Všechno dělal pro společný úspěch. Házená ho ohromně bavila. Měl rád lidi, kteří stejně jako on poctivě pracovali a měli ji rádi. S nimi se bavil, otevřel se jim. Proto jsme se mohli stát kamarády. Zlínská brankářka Lenka Černá se raduje se svými spoluhráčkami. Ale někdy z něj šel strach, že?

Byly takové situace. Uměl se zamračit. Hned jsme poznaly, že není něco v pořádku. Když to ale dopadlo dobře, dokázal být laskavý. Mám s ním hrozně moc zážitků. Všechno mi prolétlo hlavou, když jsem se dozvěděla, že umřel. Traduje se, že o vás hráčkách věděl úplně všechno.

Tušily jsme to. Málo se o něm ví, že strašně rád všechno hodnotil. Dělal si statistiky, výstupy z každého tréninku. My hráčky jsme od něj dostávaly body. Věci měl rád pod kontrolou.