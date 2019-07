Do Pardubic jezdím bavit sebe i diváky, tvrdí šachista Štoček

„To dělené první místo by mi osobně stačilo, ale pro publikum je letošní výsledek samozřejmě vděčnější, takže to udělalo velkou radost i mně,“ srovnával 42letý rodák z Ostrova.

V jeho prospěch se přitom definitivně rozhodlo až v závěrečném 9. kole, do nějž vstupoval z průběžné třetí příčky za nejvýše nasazenou dvojkou Sergej Movsesjan-Viktor Láznička.

„V momentě, kdy se ukázalo, že další dvě klíčové partie (Ádám Kozák versus Láznička a Movsesjan versus Vlastimil Babula) skončily remízou, byla moje pozice už natolik vyhraná, že nebyl důvod k nervozitě,“ uvedl Štoček ke svému duelu s Indem Čakkravarthym Deepanem.

Soupeř se však nehodlal jen tak vzdát.

„Stále kladl odpor, tak mě to samozřejmě iritovalo víc, než kdyby to nebylo v posledním kole,“ přiznal Štoček. „Ale rychle jsem se uklidnil, když jsem viděl, že by výhra měla být snadná.“

Na Czech Open se nijak speciálně nepřipravuje, během let mu však jednoduše přirostl pevně k srdci. „Jezdím sem bavit sebe i diváky hrou šachů. V některých z předcházejících ročníků jsem možná nebyl dostatečně důsledný i ve sportovním smyslu slova, abych to dotáhl k celkovému vítězství,“ přemítal Štoček. „Kdybych měl vybrat deset nejlepších partií za ty všechny roky, asi žádná z tohoto ročníku by se mezi ně nedostala. Ale to tak často bývá.“

Teď má před sebou dva další turnaje kategorie open. „A pokud jde o reprezentační akce, asi už je čas na generační výměnu. Čistě podle výkonnosti bych patrně ještě šanci měl,“ věřil Štoček.