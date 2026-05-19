Doufám, že budu Ondrovi na hřišti stačit, říká Sedlák o zaskakujícím Perušičovi

„Moc se na to těším. Ondra je neskutečný hráč a i teďka, když už ukončil profesionální kariéru, se udržuje ve výborné kondici. Doufám, že mu na hřišti budu stačit,“ prohlásil Sedlák.
Bylo těžké Ondřeje přemluvit, aby ještě hrál?
Vůbec. Ondra ten sport miluje a Ostrava má v jeho srdíčku speciální místo. Když jsme se ho zeptali, jestli by nás v reprezentaci doplnil, abychom měli tři kompletní týmy a všichni mohli v Ostravě hrát, bez váhání kývnul.
|
Byť ukončil kariéru, na ostravském turnaji si Perušič zahraje se Sedlákem
V první dvojici jsou někdejší Perušičův spoluhráč David Schweiner a Tadeáš Trousil. Národní tým ještě tvoříte vy spolu s Jakubem Šépkou a Matyášem Džavoronokem. Jak je pro vás tři složité, že nemáte stabilního spoluhráče?
Je to trošku nepředvídatelné, ale letos máme z větších akcí jen mistrovství Evropy (v srpnu v polských Starých Jablonkách) a doma Ostravu, takže to není tak složité. A pokud by mezi námi byly zárodky nějaké ponorky, tak to všechno teď vyklepeme a budeme se těšit na další turnaje, přičemž uvidíme, v jakém složení se na kurtech objevíme příště.
Takže je to i možnost, abyste hledali, komu z vás hra s kým nejlépe funguje?
Přesně tak. A také tím, že hrajeme s jinými spoluhráči, si navzájem můžeme poradit. Jak se říká: Dva páry očí vidí víc než jeden. Každý mi tak může říct svůj názor, co bych mohl zlepšit. A tím, že jsme všichni profesionálové a dáváme do toho všechno, tak si každého názoru cením.
Nebyl mezi vámi boj o to, kdo bude v Ostravě hrát s Ondřejem Perušičem?
Nebyl, protože o tom, kdo s kým bude hrát, rozhoduje šéftrenér Andrea Tomatis. My se s ním o tom bavíme, diskutujeme, dáváme mu návrhy, co by mohlo být nejlepší, ať už co se týče bodového rozložení nebo toho, kdo s kým by se měl sehrát. Vše bere v potaz, ale nakonec má poslední slovo. Ondra je skvělý hráč, ale víme, že do budoucna s ním počítat nemůžeme, že se budeme muset spolehnout sami na sebe. Hledáme tak šestého člena, kterého bychom do národního týmu přijali.
To žádný další špičkový beachvolejbalista v Česku není?
Hledáme toho nejlepšího, který by sedl do našeho týmu. Nezáleží jen na bodech, které má ve světovém žebříčku, ale jak hraje, jak přistupuje k tréninku, jaká je s ním spolupráce, jaká je symbióza se zbytkem týmu. Tohle všechno musíme mít na paměti. A díky Ondrovi, který teď zaskočil, na to máme trochu víc času. Hledáme i v řadách mladých, kdyby se objevil nějaký velký talent, aby dostal šanci.
Podle některých odborníků byste s Ondřejem Perušičem mohli být černými koni turnaje.
Vůbec ne. Na jedné straně jsou očekávání diváků, na druhé jsme nedávno odehráli menší mezinárodní turnaj MEVZA (Středoevropské volejbalové zóny, který vyhráli.), ale před tím jsme spolu nehráli, takže nemáme až tak velká očekávání. Samozřejmě, čím dál se dostaneme, tím lépe. Doufáme, že postoupíme z kvalifikace, a pokud se nám to podaří, budeme se soustředit, abychom co nejlíp zvládli zápasy ve skupině.
|
Konec mistrů světa? Bez sporů, s úsměvy. Perušič bude zkoumat politiku a ekonomii
Kolik máte tréninků za sebou?
Než jsme šli hrát turnaj MEVZA, tak jsme měli jeden, ale teď už jsme v intenzivnější přípravě. Ale jinak bok po boku, i když s jinými spoluhráči, trénujeme tři roky, takže se známe velmi dobře. Sehrávání probíhá velmi rychle.
Vy jste dosud hrával s Jakubem Šépkou, který kvůli státnících chyběl loni na mistrovství republiky, a to jste vyhrál s Tadeášem Trousilem, s nímž jste jel i na další turnaje. Budete s Jakubem ještě hrát?
Nerozešli jsme se. S Tadeášem jsem toho po mistrovství republiky odehrál více, protože jeho tehdejší parťák Matyáš Džavoronok onemocněl a Kuba se zranil. Na konci minulého roku jsem už ale zase hrál s Kubou v brazilské Itapemě a Táda znovu s Matyášem. Letos tím, že Perun (Perušič) skončil, se naše dvojice mixují. S Kubou dva týdny po Ostravě plánujeme challenger v Turecku a doufáme, že po něm na tom budeme bodově tak dobře, abychom spolu odehráli i evropský šampionát. S Kubou jsme si dali na chvíli pauzu, aby všichni členové národního týmu měli dostatek bodů a mohli se dostat na Evropu.