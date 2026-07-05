Zemřel kormidelník Pták. Účastníkovi šesti olympijských her bylo 80 let

Děčínský rodák debutoval pod pěti kruhy v roce 1968 v Mexiku, kde pomohl osmě k pátému místu. Nejlepšího olympijského výsledku dosáhl v roce 1980 v Moskvě, kde skončil s osmiveslicí čtvrtý.
Na hrách startoval ještě ve 42 letech v Soulu 1988 jako člen dvojky s kormidelníkem. O případný sedmý olympijský start ho připravil bojkot her v Los Angeles v roce 1984. Na šesti olympiádách z českých veslařů závodil už jen skifař Václav Chalupa.
Pták reprezentoval také na patnácti světových šampionátech, na kterých pomohl československým lodím ke třem stříbrným a jedné bronzové medaili. Devětkrát slavil vítězství na Primátorkách, na kterých si připsal 27 startů.
Po konci aktivní kariéry působil v pražské Dukle jako šéftrenér a tajemník.