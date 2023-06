Prskavcův recept, jak ustát drsný dvojboj: Musíte odvést hlavu jinam

A výsledky stojí za to.

V Augsburgu pátý v kajaku a senzačně třetí v kánoi. V Praze nyní neporazitelný v kajaku a devátý v kánoi. Čtyři starty, čtyři finále, dvakrát stupně vítězů.

„Přitom na začátku sezony jsem si říkal, že na kánoi jen trochu poškádlím další Čechy v domácí kvalifikaci,“ povídá.

Jak to vše zvládat? Hledá ideální nastavení na přeskakování z lodě do lodi. Ze tří pohárových dnů v Praze byl pro něj nejtěžší pátek, s dopolední kvalifikací kanoistů a odpoledním semifinále a finále kajakářů.

Doma v Brandýse vstával v šest, posnídal jáhlovou kaši, vyrazil do areálu, tam postoupil z časné kvalifikace na kánoi, vyjezdil se na klidné vodě, sedl do auta a odjel do domu rodičů v nedalekých Čimicích. Tam strávil následující čtyři hodiny včetně oběda.

„Snažil jsem se aspoň na tři hodiny odvést hlavu někam jinam, zcela mimo dění,“ vysvětloval. „Když jste od rána nabití adrenalinem, nemůžete v takovém módu zůstat celý den. Před týdnem v Augsburgu jsem cítil, že hlava je už po semifinále docela unavená. Chtěl jsem jí tedy tentokrát dopřát víc klidu. Pustil jsem si audioknihu o vzniku Nike od Phila Knighta, abych u toho mohl zavřít oči.“

Český kajakář Jiří Prskavec se raduje v kanále v Troji.

Hodinu po poledni se už opět přesměrovával do závodnického módu. Ve čtyři odpoledne dominoval semifinále na kajaku. Před finálovou jízdou dobil energii hroznovým cukrem, načež si pádloval pro impozantní vítězství.

Je přesvědčený, že jeho unikátní dvojkombinace je složitější psychicky než fyzicky. „Se silami je na tom Jířa hodně dobře,“ přitaká otec a kouč Jiří Prskavec starší. „Navíc silově náročnější kánoe mu pomáhá v přípravě i směrem ke kajaku.“

Komplikovanější je, jak přehazovat disciplíny v hlavě. Prskavec razí pravidlo, že to je nutné udělat okamžitě po dojetí každé jízdy. „Po kvalifikaci na kánoi jsem ji proto okamžitě hodil za hlavu a vyjet jsem se už šel na kajaku. Ani jsem si nepouštěl svoji jízdu na videu, což jsem dřív vždycky dělával.“

V pozdním pátečním večeru nicméně toto své pravidlo nedodržel. Strhující vítězný závod kajakářů stále dozníval v jeho mysli. „Přijel jsem domů, uspali jsme děti a já měl hrozné nutkání si tu finálovou jízdu pustit. A jak už jsem si ji pustil jednou, tak potom jako správný závislák ještě desetkrát.“

Až manželka ho zahnala od televize. „Své předsevzetí nevracet se k už ukončené disciplíně jsem nesplnil,“ uznal. „Ale aspoň se mi usínalo s příjemnou náladou.“

Český kajakář Jiří Prskavec v kanále v Troji

V sobotním dopoledni ještě zůstal na vítězné vlně. Šokoval specialisty a poprvé v životě ovládl semifinále i na kánoi!

„To bylo hodně dobrý. Takovou jízdu jsem si měl schovat na finále,“ říkal otci, když vylezl z lodi. Dosažený čas by mu v něm stačil na konečné druhé místo.

Premiérově pak na kánoi zažil, jaké je startovat do finále úplně poslední, v roli vítěze semifinále. I to byla nová zkušenost. „Očekávání mého okolí bylo velké, ale to si nepřipouštím,“ pronesl. Sám nejlépe ví, co všechno ještě na kánoi neumí. „V tréninku se mi stává docela běžně, že se na ní převrátím.“

Do poloviny finále držel na mezičasech medailovou pozici, než přišly chyby, které ho srazily na devátou pozici. „Ale jsem i s ní spokojený. Mám další finále a znovu jsem si užil ten úžasný pražský divácký kotel. Beru nadále své výsledky na kánoi s obrovskou pokorou.“

Prskavcův velký experiment pokračuje tento týden na třetím kole Světového poháru ve slovinském Tacenu, kde se pořadí disciplín prohodí. Nejprve vyvrcholí boje kanoistů a až potom kajakářů.

Zase to bude jiné. Zase se bude učit a testovat, kudy vede cesta za úspěchy v obou kategoriích.