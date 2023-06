S husí kůží v peřejích. Jak Prskavec vstal už v šest a večer pobil zbytek světa

Pro Jiřího Prskavce to byl sáhodlouhý závodní den, vždyť už v devět hodin mu začínala kvalifikace kanoistů, tedy jeho „vedlejší“ disciplíny, ve které se letos pokouší o unikátní dvojboj.

„Psa jsem dneska vyvenčila místo Jíři,“ pousmála se jeho manželka Tereza.

„I tak jsem vstával už v šest,“ svěřoval se její muž. „U snídaně jsem pak říkal: To není možné, já dneska vstal dřív než náš malej Mareček. Ale měl aspoň radost, že snídá se mnou.“

Z dopolední první fáze souboje kanoistů prošel do sobotního semifinále v poklidu ze 13. místa, i když si připsal jeden šťouch.

Pak pozvolna přepínal hlavu na vyvrcholení souboje kajakářů. Po kvalifikaci ovládl ve své hlavní kategorii také semifinále, navíc s vypuštěným závěrem. Hned tři Češi se probili mezi desítku finalistů, k Prskavcovi a Vítovi Přindišovi se přidal i muž pro budoucnost Jakub Krejčí, mistr světa do 23 let.

„Jsem trochu nervózní,“ svěřil se Krejčí Prskavcovi.

„Ale to by bylo špatné, kdybys nebyl, protože to bys pak musel skončit,“ odpověděl olympijský vítěz. Mírná nervozita mu pokaždé pomáhala. A cítil ji i teď.

„Tyhle vyhecované chvíle člověk vyhledává. A když je potom ustojí, je to ta největší radost, jakou může sport přinést,“ podotkl.

S Přindišem sledovali finále kajakářek, v němž Amálie Hilgertová vybojovala čtvrté místo, načež Přindiš řekl: „Jdu na to, za půl hoďky se uvidíme v cíli.“

„Jo, potkáme se v kiss and cry,“ zavtipkoval Prskavec a zmínil název speciálního prostranství, kde po závodě čekají tři nejlepší.

Ještě netušil, jestli se jeho vize naplní.

Ale ono se to stalo.

Do finále nastupovali v obráceném pořadí semifinále. Přindiš, který v něm byl sedmý, tedy startoval relativně brzo. Tratí doslova proletěl, navíc bez jediného šťouchu. „Krásná práce, krásná práce,“ byl v extázi rovněž hlasatel Daniel Stach.

TO SE MI TO POVEDLO. Vít Přindiš za cílem finále.

V cíli Přindišovi nadšením vylétly ruce nad hlavu. „Už jen slyšet Dana, jak tady hecuje lidi, je úžasný zážitek. Vylepšil jsem oproti semifinále ve své jízdě všechno, co jsem vylepšit chtěl, jelo se mi uvolněně a dobře,“ radoval se.

Časem 90,55 vedl. „Ale ještě je nahoře šest nejlepších kajakářů. Může se stát cokoliv,“ připomínal.

Jenže z první příčky jej nesesadili ani loňský vicemistr světa Giovanni di Gennaro, ani olympijský vítěz z roku 2016 Jo Clarke, ani nikdo jiný. Pouze Prskavec ještě čekal na startu.

„Kdo by nechtěl vyhrát?“ prohodil Přindiš. „Ale je super vědět, že už je jisté, že tady doma vyhraje Čech.“

Stach uváděl publikum do varu, když představoval Prskavce. „Je to muž který dokázal ve svém sportu, co nikdo jiný předtím. Je to muž, který dokázal, že Česká republika může být středobodem světa díky tomu, co tady někdo umí. Je to muž, který má na svém kontě pět titulů mistra Evropy, dva mistra světa a olympijské zlato. Je to kráááál světového vodního slalomu,“ burácel do mikrofonu.

Ale bude králem i letos v Troji, kde v minulosti závod Světového poháru čtyřikrát ovládl?

SOUBOJ S PEŘEJEMI. Jiří Prskavec ve finále v Troji

Na prvních dvou mezičasech ještě za Přindišem o sedm desetin zaostával.

Ale na třetím mezičase už byl nejlepší.

„Bolelo to, tlačil jsem loď z posledních sil,“ přiznal později. V cíli však slavil. Český double byl dokonán, tribuny křičely radostí.

„Vypadá to tak jednoduše. Stačí jet rychle,“ pohodil hlavou Stanislav Ježek, předseda českých vodních slalomářů. Areálem se nesla česká hymna a nejlepší muže dekoroval na pódiu vedoucí českého týmu Jiří Prskavec starší, kouč obou reprezentantů.

„Tyhle chvíle se nemohou nikdy omrzet,“ jásal jeho syn. „Bylo to vyhecované do poslední chvíle, i já z toho měl husinu, tolik lidí muselo mít husinu. A pak mi to na vodě klouzalo přesně tak, jak jsem si v hlavě maloval.“

OPĚT VÍTĚZNÝ. Jiří Prskavec oslavuje první místo v Troji

Ani v jedné části soutěže kajakářů nenašel v Praze přemožitele. „Klobouk dolů. Zasloužil si to vítězství,“ složil mu poklonu Přindiš, sám náramně spokojený.

Na startovním čísle měl tentokrát Přindiš jedničku a Prskavec dvojku, odrážející jejich pozici ve světovém žebříčku po minulé sezoně. Až vyjde žebříček aktualizovaný, možná si tato čísla prohodí. Dál však budou vládnout kategorii K1 muži.

Na hry Paříži nicméně může pouze jeden kajakář z každé země, takové je neúprosné olympijské pravidlo. Umístěním na pražských stupních vítězů si oba připsali první bonusový bod do klasifikace interní české kvalifikace o hry.

„Ale na ni se teď nedá koncentrovat. Budeme si to házet zleva zprava a příští rok si to střihneme proti sobě o hry,“ poznamenal Prskavec.

Jeho fuška v Troji ještě nekončí. V sobotu jej čekají závěrečné boje kanoistů.

Stát při závodě Světovém poháru na stupních vítězů v obou kategoriích ještě žádný muž nikdy nedokázal.

Prskavec byl před týdnem v Augsburgu na kánoi senzačně třetí.