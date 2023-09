Táto, vyjeď medvěda. Jak si Prskavec jel pro trofej a manželka málem omdlela

Čtyřletý syn Jiřík tátovi už na začátku šampionátu oznámil: „Tati, stačí, když budeš na tom nejnižším stupínku, i tam se dostává plyšák.“

Dobře, pojede tedy pro medaili, pro nominaci na olympiádu - a pro plyšového medvěda, může si Jiří Prskavec říci.

Ovšem myšlenky, že by si mohl v Londýně zajistit také letenku do Paříže, radši vytěsňuje z hlavy.

Byla to dlouhá sezona, během níž přeskakoval v peřejích z kajaku na kánoi a zase zpět. Velký únavný experiment, zda zvládne na špičkové úrovni obě disciplíny.

„Byl jsem už z toho dost unavený,“ přiznává v průběhu mistrovství. „Do poslední chvíle jsem se tady nedokázal pořádně zkoncentrovat, furt jsem se cítil takový spící. Nevím, jestli toho tlaku nebylo nakonec až moc. Nakonec mi docela hrálo do karet, že jsem na singlu (=na kánoi) nepostoupil z kvalifikace, ačkoliv mě to zpočátku hodně bolelo. Ale ten volný den před sobotním kajakem mi vážně pomohl.“

Tři nejlepší kajakáři z MS. Zleva stříbrný Jiří Prskavec, zlatý Brit Joe Clarke a bronzový Maročan Mathis Súdí.

V pátek sice přichází do areálu coby divák na vyvrcholení soutěží kanoistů, ale už po jejich semifinále se zase vytratí. Nejen proto, že ho Lukáš Rohan se vzpomínkou na tokijskou olympiádu tak trochu vyhodí. „Víš, když tu nejsi, tak já jedu dobře,“ říká s úsměvem Prskavcovi.

Vrací se tedy do domku, který si s rodinou pronajali. Jen z televize vidí, jak Rohan končí ve svém finále čtvrtý. Ale hlavně odpočívá, uzavře se sám do sebe, srovnává si myšlenky v hlavě.

„Myslím si, že tehdy jsem nabral ty rozhodující mentální síly, které pak hrály v můj prospěch,“ usoudí později.

Jablko nakrájím já

Pět hodin tráví v sobotu jen sám se sebou. Potom si užívá společných chvil s rodinou. Je vděčný za takové zázemí. Byli v Londýně společně na přípravných kempech, také před šampionátem dorazili s dvoutýdenním předstihem. Na periférii britské metropole se mezi pitoreskními anglickými domečky Prskavcovi zabydleli. Věděli, kam si jít zaběhat, kde mohou nakupovat.

„Ta domácí pohoda mě posiluje,“ ujistí. Synové Jiříček a Mareček sice občas nechtějí jít spát včas, ale v pátek jakoby hráli s tátou jeho medailovou hru. „Oba tentokrát o půl deváté zalehli a hned spali,“ chválí je.

V sobotním ránu jim nakrájí jablko, aby se také zapojil do domácích prací, načež sedne za volant a veze se do areálu. Z reproduktorů mu k tomu zpívá Karel Gott, takový už je jeho rituál.

V poledním semifinále proletí třiadvaceti brankami bez jediného šťouchu, končí v něm druhý o 1,74 sekundy za suverénním Britem Clarkem a o půldruhé sekundy před zbytkem světa a je se svým výsledkem nadmíru spokojený, byť zároveň i přiměřeně sebekritický.

„Ještě chci zrychlit vršek trati,“ plánuje.

Také otci a zároveň trenérovi Jiřímu Prskavci staršímu se po semifinálové jízdě nápadně uleví. „Jířa předvedl, co jsme si řekli,“ ocení a přiznává: „Netušil jsem, že to tady bude až tak moc náročné. Když vypadl v kvalifikaci na singlu, trochu jsem se bál, jestli ho to před kajakem psychicky nepoznamená. Ale naštěstí se to nestalo.“

Kajakář Jiří Prskavec v semifinále MS v Londýně

Ve dvouhodinové pauze mezi semifinále a finále jsou otec a syn spolu, i když jen tak napůl. „Jířa má rád pocit, že jsem někde poblíž. Dělá si svá cvičení, odpočívá, má svůj klid a jen sem tam něco prohodíme, čímž se odreaguje,“ vysvětluje otec.

Budu ti koukat na ruce

Když syn vyráží na kanál k finálové jízdě, Prskavec starší mu ještě říká: „Neprď se s tím. Budu se ti dívat na ruce.“

Ta věta je vzpomínkou na časy, kdy ještě sám závodil, syn teenager s ním chodil trénovat a táta ho tehdy ponoukal: „Dívej se mi na ruce, jak to máš dělat.“

Svojí naprosto unikátní sbírkou medailí mezitím Prskavec mladší svého otce, kdysi bronzového medailistu z mistrovství světa, dávno přerostl. Teď se celý kajakářský svět dívá naopak na ruce jemu.

Podle obráceného pořadí semifinále startuje do finále jako předposlední, ve chvíli, kdy je pořadí více než nečekané a vévodí mu Maročan Mathis Soudi před Švýcarem Martinem Dougoudem.

Čas 93,91 je v tu chvíli vstupenkou k prvnímu místu.

Slunce se schovává za mraky, v areálu se ochladilo, ale zatímco většina přihlížejících si obléká bundy a mikiny, extrémně nervózní Tereza Prskavcová, manželka českého kajakáře, si ji naopak sundavá. „Mně bylo vážně na omdlení,“ dozná s odstupem času. Jak vždycky říká: „Já se nejvíc bojím toho, že Jířa bude po závodě smutnej.“

Její muž zatím vyráží za medailovou radostí.

Horní půlku skutečně zvládá lépe než v semifinále, jede plynulou stopu, nechybuje. Jen jednou se zakousne do válce poměrně vysoko.

„Ale od té doby jsem to tlačil a jel jsem, co jsem chtěl, čistou, přesnou jízdu.“

Bude i dost rychlá? Manželka u videostěny trne. Po chvíli však už sleduje, jak se časomíra zastavuje u čísla 93,26. Prskavcovi v lodi ve šťastném záklonu vyletí ruce nad hlavu.

Jiří Prskavec projíždí cílem finálového závodu na MS v Londýně.

Manželka utíká ke kraji kanálu, aby od ní dostal první medailový polibek.

Ano, medaile je jistá. Vede a na startu čeká už jen Joe Clarke, olympijský vítěz z roku 2016. Chlapík, který jakoby tady znal každou peřej, každou překážku. Ale ustojí i zástupy britských diváků u trati?

Vít Přindiš, loňský mistr světa a po vyřazení v semifinále už jen přihlížející divák, vykládá: „Joe si tady extrémně věří a tahle silová trať mu sedí. Ale nemá až tak zmáklé závody pod tlakem jako Jířa, který dovede do poslední chvíle udržet chladnou hlavu. Domácí prostředí, které až doteď hrálo pro Joea, se teď může obrátit i proti němu.“

Já Clarkovi to zlato i přál

Clarke však nemíní připustit pochybnosti, kdo je králem Lee Valley. Od prvního mezičasu vede a navyšuje náskok. Cílovou fotobuňku protne o 1,94 sekundy rychleji než Prskavec, slaví a zástupy britských fanoušků s ním.

Český soupeř patří mezi první gratulanty.

„Joe si to zlato zasloužil,“ ujišťuje. „Já bych musel jet skvěle, abych ho na téhle jeho trati porazil a zase až tak dokonalý jsem nebyl. Joe je po právu mistrem světa. Už taky bylo načase. Já mu to vlastně i přál.“

Oba se už stali olympijskými vítězi, ale Clarke na rozdíl od Prskavce ještě nikdy nebyl mistrem světa. Teď zažívá ten nejkrásnější možný světový titul, vybojovaný v domácím prostředí.

„A já mám stříbro i vyjetou olympiádu,“ říká Prskavec. „Zakazoval jsem si na ni myslet, ale někde vzadu v hlavě jsem ji taky měl. O to těžší ta jízda byla.“

Jiří Prskavec se stříbrnou medailí z MS v Londýně.

Vystoupá na stupně vítězů, poslechne si „God save the King“ pro zlatého muže a potěší se s medailí, svojí už čtrnáctou z vrcholných akcí v individuálních disciplínách.

„Tohle druhé místo bylo strašně těžké od samého začátku. Stát tu teď jako medailista, je super,“ říká.

Nadšené jsou pochopitelně i jeho děti. Protože ten nejdůležitější úkol táta: „Plyšák je doma!“