Za den 120 km na běžkách. Síla čerpaná z rodiny. Prskavcova cesta do Paříže

Prskavec o tragických událostech na Filozofické fakultě

Jel zrovna ve čtvrtek autem pro syna do školky, když se Jiří Prskavec dozvěděl zprávu o střelbě a mrtvých na Filozofické fakultě.

„Úplně mě polil studený pot,“ říkal pak zjevně otřesený Jiří Prskavec. „Je to něco, o čem slyšíte ze zahraničí, že se tam střílelo na škole, a říkáte si: To se u nás nikdy nestane. A najednou je to tady a je to strašné. Skoro jsem musel zastavit, jak se mi z té zprávy udělalo špatně. Věřím, že je to opravdu ojedinělý případ. Je to tak smutné.“

Prskavec hledá příčiny takové radikalizace některých jedinců i v rozeštvávání společnosti v posledních měsících a letech.

„Náš daleko největší problém jsou sociální sítě a to, že jistí lidé, kteří tam píší, si neuvědomují, že je to v podstatě totéž, jako kdyby svá slova někomu druhému říkali do obličeje. Takový člověk napíše na síť cokoliv, tedy i věci, které by tváří v tvář někomu jinému nikdy neřekl. Tohle podle mě rozeštvává společnost úplně nejvíc a hrozně mě to mrzí.“