Prskavec: Závodit v Troji? K nezaplacení. Proto všichni slalom děláme

V pořadí Světového poháru máte jedenáctibodový náskok na Petera Kauzera. Jak blízko, nebo daleko je celkové prvenství?

Pořád ještě vzdálené je. Poslední závod je za dvojnásobný počet bodů, takže pokud se nedostanu do finále, můžu se s výhrou rozloučit. Pokud se ale finále povede, bude to blízko. A pokud dojedu na pódiu, o vítězství by nemělo být pochyb. Ale to jsou všechno jen kdyby, musím se soustředit na kvalifikaci, pak na semifinále a až pak můžu pomýšlet na celkové prvenství.

Je pro vás výhoda, že se finále jede v Troji?

Určitě to je výhoda, já tady závodím strašně rád. Několik let po sobě jsem tady měl medaili, navíc divácká kulisa je úžasná. Moc se těším a doufám, že to i letos bude podobné.

Diváci hrají v Praze velkou roli?

Obrovskou. Když nastupujeme do finálové jízdy, kluci na věži dokážou udělat takovou atmosféru, že i já, který jinak nevnímám vůbec nic, tak vím, že tam je obrovský kotel a bude to hrozný hukot. Je to úžasný zážitek a když se vám jízda povede, je to k nezaplacení. Pro takové chvíle všichni slalom děláme.

Předpokládám, že na trati vás už nemůže nic překvapit.

Známe ji tak dobře, že by nás nemělo nic překvapit. Často se stane, že stavitelé chtějí postavit takovou kombinaci, která není úplně obvyklá. Pak to bude něco nového a budeme se s tím muset nějak poprat.

Větším vrcholem pro vás ale bude mistrovství světa v Seu. Je to tak?

To platí. Sezona mně zatím krásně vychází, až na mistrovství Evropy, které se mi úplně nepovedlo (dojel osmý). Ale to bylo v Pau, kde jsem se dostal do finále, což nemůžu brát jako neúspěch, mně se v té Francii prostě nedaří. Svěťáky ale proběhly tak, jak jsem chtěl. Celou přípravu na druhou část sezony jsem navíc odtrénoval přesně tak, jak jsem to měl naplánované. Věřím, že budu výborně připravený, odpočatý.

Ani finále Světového poháru vás nemůže unavit?

Pražský svěťák mě může pouze nabít energií, ne vyčerpat. Pokud se probojuju do finále a budu mít možnost zažít tu atmosféru, hrozně mě to nakopne. Žádnou sílu mi to určitě nesebere, spíš mi to připomene všechny ty krásné chvíle v našem sportu.

Měsíc po světovém šampionátu je v Tokiu na programu tradiční testovací závod. Vyrazíte tam?

Určitě ne, do programu sezony mi to nevychází. Chci mít po mistrovství světa měsíc volna, protože ta další sezona, ať už bude jakákoliv, tak bude zase dlouhá a já si potřebuju odpočinout. Tělo je unavené, proto tam rozhodně neplánuju jet. Po té měsíční pauze se pojedeme podívat na londýnskou trať, kde bude příští rok mistrovství Evropy, a pak odletíme na deset dní do Tokia, ale jen jako soustředění.

Před čtyřmi lety jste ale do Ria na testovací závody vyrážel.

To je pravda, v Riu jsem byl, ale já opravdu po pauze nejezdím vůbec dobře. Moje váha se zvýší o procenta a já se na té lodi pak trochu potápím a nemám z toho dobrý pocit. (smích) Proto se tam nechystám.