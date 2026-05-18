Více svalů, větší loď, méně startů. Prskavec se v Kristových létech vrací ke kořenům

Ne že by o zmiňovaný dvojboj neusiloval i tentokrát.
V domácí kvalifikaci se však do tříčlenné reprezentace na kánoi neprobojoval.
„Zajel jsem ji poměrně dost špatně. Nedařilo se mi předvádět výkony, jaké bych chtěl, a nevím přesně proč,“ zkritizoval sám sebe. „Možná že už jsem singl (kánoi) bral na stejné úrovni jako kajak a vytratila se ze závodů na ní radost z předchozích let. Navíc ta kategorie se u nás hodně vyrovnala, spousta mladých předváděla skvělé výkony.“
Snaha prosadit se také na kánoi se pro Prskavce stala novou motivací po olympijském triumfu na kajaku v Tokiu 2021. Navzdory krátkému seznamovacímu období s novou disciplínou se v následujících sezonách na kánoi probil i do českého národního týmu a v závodech Světového poháru dosáhl na první a třetí místo.
„Přesto jsem se nepovažoval v Česku za nejlepšího singlíře. Spíš jsem si říkal, že u nás patřím do elitní pětky,“ tvrdí.
Letos se tedy ve světových peřejích předvede „jen“ na kajaku, na němž si zajistil reprezentaci už v předstihu zásluhou loňského bronzu ze světového šampionátu v Penrithu.
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. A tak Prskavcova nenominace na kánoi v sobě nese i pozitivní prvky.
„Nebudu už po závodech tak hotovej a mohu se líp soustředit na svoji primární kategorii,“ říká. Tou je pochopitelně kajak, na němž je olympijským vítězem, dvojnásobným mistrem světa a sedminásobným mistrem Evropy.
„V přípravě se teď singl stane pouze doplňkem,“ vykládá. „Dám si klasický trénink na kajaku a po něm si střihnu dvě tři jízdy na kánoi. Minimálně do mistrovství světa nebudu jezdit žádné čisté tréninky na kánoi.“
Více času s kajakem bude zapotřebí i kvůli zvykání si na novou loď. Tu starou mu zlomili při přepravě z jarního kempu v Oklahomě, dějišti příští olympiády.
Při výběru nové se potom rozhodl pro velikost L místo M.
Tato změna částečně souvisí s jinou zimní přípravou, kterou podstoupil, když počínaje listopadem strávil i s rodinou pět měsíců v Austrálii. Poprvé v kariéře tudíž vynechal dlouhé zimní lyžařské soustředění. V rámci fyzické přípravy naopak na pátém kontinentu mnohem více jezdil na kole a na kolečkových lyžích.
„Potom jsem měl víc svalů na nohou než v předchozích letech. Takže když se mi ta stará loď zlomila, začal jsem uvažovat, jestli bych si neměl pořídit větší. Vyzkoušel jsem si ji a docela mi sedla. Víc plave nad vodou. I tréninky mě v ní víc bavily.“
Vůbec si nezvykle dlouhý zimní pobyt v Austrálii pochvaloval.
Dalo by se říci, že při něm pookřál.
„V listopadu a v prosinci ještě v Penrithu nebylo moc zahraničních závodníků, a tak mě Australané přibrali do vlastních tréninkových hodin,“ popisuje. „I naši kluci (synové) jezdili v místním klubu, chodili tam do školy a školky, našli si kamarády. Silvestra jsme trávili v kempu v Sydney, byla hrozná zima a pršelo. Ale celkově šlo o novou a hezkou zkušenost.“
Otec a zároveň kouč Jiří Prskavec starší přidává: „Odpočinul si od běžných starostí a částečně i ode mne. Já za Jířou vyrazil až po Novém roce.“
Od poloviny ledna už pak najeli do Penrithu na přípravu také mnohé zahraniční týmy, včetně českého. „Potom už šlo o standardní soustředění,“ říká Prskavec mladší.
Ve 33 letech se chce nejen více soustředit na kajak, ale i na vrcholy sezony. Proto vynechá dva ze tří úvodních Světových pohárů v Tacenu a Augsburgu, z úvodního pohárového bloku nastoupí jen zkraje června v Praze Troji.
Celou přípravu směřuje k mistrovství světa v Oklahomě, které se letos coby generálka na olympiádu 2028 uskuteční neobvykle už koncem července, tedy ve stejnou dobu, kdy budou o dva roky později soutěžit vodní slalomáři na hrách.
„Že vynechávám úvodní poháry, je hlavně kvůli tomu, že letos se mistrovství koná v mnohem časnějším termínu, vlastně už za 10 týdnů. Což je krátká doba na to dostat se do top formy,“ poukazuje. „Loni jsem se utvrdil v tom, že s přibývajícím věkem musím mít na vrcholný závod pořádně natrénováno, proto i letos dostane trénink přednost před závody.“
Šampionátem v Oklahomě začne zároveň světová olympijská kvalifikace, do které se započtou ještě dva závěrečné Světové poháry v letošní sezoně a dalších šest akcí v příštím roce. Konečný žebříček poté určí olympioniky.
Prskavec pochopitelně na losangeleské hry, které by byly jeho čtvrté v kariéře, postoupit chce.
„Zatím Jířu tréninky baví, není to žádná křeč,“ oceňuje otec kouč.
Na rozdíl od minulé sezony už ani nebude v týmu nejstarší. Vždyť comeback do reprezentace kajakářů oslavil sedmatřicetiletý Vít Přindiš, mistr světa z roku 2022.