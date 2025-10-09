Radikální změna po 15 letech. Prskavec inovoval trénink, přidal posilovnu i kolo

Po mistrovství světa v Penrithu nechal manželku i oba syny v Austrálii a na týden odletěl do Česka, aby si tu splnil sponzorské i další povinnosti. Potom se na pátý kontinent opět vrátí a zůstane tam až do konce února. I tak dlouhá zimní příprava v teple je pro Jiřího Prskavce novum.
Co se týče změn, je rok 2025 pro jeho kariéru vyloženě přelomový. „Chtělo to něco radikálního,“ říká.

Třináct let vozil z vrcholných akcí (OH, MS, ME) medaile. Rok co rok nejméně jednu, často zlaté. Až loni vyšel naprázdno, když na olympiádě v Paříži skončil osmý. Už to bylo varováním.

Letos na jaře pošesté vybojoval titul mistra Evropy. Takže vše zase v pořádku? Ale vůbec ne. Při sérii Světových pohárů se trápil, stupně vítězů mu na kajaku i kanoi unikaly. „Říkal jsem si: hele, nejedu blbě, ale jedu pomalu. Něco mi chybí.“

Co? Výbušnost na trati.

A proč? Napomáhal pohled na rok narození: 1993. Ve 32 letech už tělo reagovalo jinak než dřív.

Což bylo impulzem ke změně, kterou nejprve prodiskutoval se sportovním lékařem Jiřím Dostálem a pak i svým otcem trenérem. Společně naplánovali úplně odlišnou letní přípravu, než byl kdy zvyklý.

Jiří Prskavec na SP v Seu d’Urgell.
Kajakář Jiří Prskavec na mistrovství Evropy ve Vaires-sur-Marne u Paříže

„Patnáct let jsem dělal pořád skoro to samé, hlavně na vodě. Teď jsem si řekl: OK, jsi starej, budeš chodit na vodu jen jednou denně a ne dvoufázově, abys do toho dal větší intenzitu. Místo toho začneš víc jezdit na kole a mnohem víc chodit do posilovny.“

V té býval dříve jen nahodile a dělal v ní pouze kompenzační cviky kvůli prevenci zranění. „A najednou jsem do ní chodil třikrát týdně, ležel pod benchem, měl naloženo 80 kil a říkal si: Co to tu provádím? Nebo jsem s dvacetikilovým závažím dělal dlouhé série shybů. Zaměřili jsme se na výbušnou sílu a mě bavilo pozorovat, jak se zlepšuju.“

Přesto před světovým šampionátem netušil: Bude to stačit na medaili? „Říkal jsem si: Forma ještě není taková... Ale ona pak doběhla na závodech.“

Vybojoval na kajaku bronz, přičemž ho pouhých sedm setin dělilo od stříbrného kolegy Jakuba Krejčího, o devět let mladšího.

Medailové setkání generací. Jak mladý Krejčí uzmul stříbro Prskavcovi. O 0,07

„I když mi ta jízda nevyšla do puntíku, potvrdila, že nový trénink funguje, protože po pomalejší horní části jsem dokázal v závěru výrazně zrychlit,“ radoval se.

Během sezony nadále startoval na závodech jak na kajaku, tak na kánoi. Po olympiádě sice hovořil o tom, že začne víc inklinovat ke kánoi, ale byl to starý dobrý kajak, v němž začal opět sbírat medaile.

V létě, zatímco přemýšlel jak dál, musela zákonitě přijít na přetřes také otázka, jestli tento dvojboj není ve 32 letech z hlediska vyčerpání těla až příliš náročný.

„Nechci nic měnit na tom, že budu nadále jezdit obě disciplíny,“ tvrdí. „Do budoucna si však umím představit, že budu vynechávat některé pohárové závody, nebo na nich střídat kategorie.“

Kajakář Jiří Prskavec se raduje z vítězství na mistrovství Evropy ve...

Doma ve Staré Boleslavi nyní zkontroloval i kocoura, o kterého se jim starají sousedé včetně Ondřeje Synka (“Máme na to whatsappovou skupinu se službami, kdo ho nakrmí.“). Příští čtvrtek se znovu vydá do Austrálie. „Dopřejeme si tam s rodinou dvoutýdenní dovolenou, během níž bychom chtěli vyrazit do Tasmánie nebo Cairns. Moc se těším.“

Začátkem listopadu se opět vrhne do přípravy, na kterou se domlouval i s trojnásobnou olympijskou vítězkou Jessikou Foxovou. „Jen nevím, kdy jí doktoři dovolí trénovat. Měla trable s nezhoubným nádorem na ledvině, museli jí ho odstraňovat.“

Nezvykle dlouhý tréninkový pobyt v Austrálii si naplánoval s manželkou ve velkém předstihu.

„Náš Jiříček teď začal v Česku chodit do první třídy a je to asi naše poslední možnost, kdy to takhle můžeme udělat, protože vytrhávat ho ze školy v pozdějších letech by bylo komplikovanější,“ říká.

Vánoce proto budou mít úplně jiné, než byli z Čech zvyklí.

„Přes den si uděláme barbecue na pláži a večer si zazpíváme koledy u umělého stromku, který nám půjčí naši známí žijící v Sydney. Jiříček dostane nový kajak a Mareček kolo, ale jen na fotkách. Čekat na ně budou až doma.“

