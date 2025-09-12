V Austrálii bude závodit na kajaku i na kánoi, což patří k jeho novému přístupu. Stejně zažité už má i cestování s rodinou, která ani tentokrát u vrcholu sezony nebude chybět.
„Penrith leží asi padesát kilometrů od centra Sydney, pravidelně tam jezdím za zimní přípravou, většinou i s nejbližšími. Takže ani pro rodinu žádná neznámá,“ usmál se závodník z Brandýsa nad Labem. „Je to asi to druhé místo na světě, kde to mám fakt rád jako doma. Strávil jsem tam už fakt hodně času. Těším se na přátele, které tam mám. Jak české, tak australské. Těším se na tu trať. A těším se, že poprvé uvidím Austrálii na jaře, protože my tam vždycky lítáme na tamní léto, na ta vedra.“
Až do února
S manželkou Terezou a oběma syny zůstane v Austrálii i po šampionátu, domů se budou vracet až v únoru. Jen olympijský vítěz si na pár dnů do Česka odskočí za mediálními a sponzorskými povinnostmi. „Jiříček nastoupil do první třídy, ale tím, že navazuje ze školky, tak je svým způsobem napřed. A v té první třídě to ještě nějak jde a je to asi poslední rok, kdy to můžeme takhle udělat,“ prozradil Prskavec.
Nejprve je však na řadě souboj o medaile. Elitní slalomář letos zahájil sezonu evropským titulem na kajaku, ale v závodech Světového poháru se tentokrát neprosadil. Rozhodl se proto změnit přípravu, v jejímž rámci dokonce vynechal i prestižní podnik v Augsburgu.
„Bylo mistrovství republiky na Lipně, pak Světový pohár v Tacenu, pak Světový pohár v Augsburgu a pak týden boj s časovým posunem. To je takový měsíc bez tréninku, což není úplně to správné pro mistrovství světa. Takže já jsem si naplánoval tu přípravu tak, abych někdy do toho Lipna trénoval, pak si odjel dva závody a teď jsem měl ještě těžkých deset dní,“ popsal dvojnásobný mistr světa. „Jsem starej a pomalej, takže jsem musel dělat rychlý věci a strašně mě to bolelo,“ doplnil dvaatřicetiletý borec.
Na vodě zvládá intenzivnější tréninky, obecnou vytrvalost a kondici pak rozvíjí na suchu. Hodně na kole, v bazénu i při běhu.
Přinese to úspěch?