Velký skalp, Japonci se mnou úspěch sdíleli, říká MMA bijec Procházka

V neděli ve třetím kole poslal k zemi Američana Muhammeda Lawala a stal se v Japonsku šampionem v kategorii do 93 kilogramů. V úterý se už honosil s pásem v Praze. „Nějak se tím nechlubím, úspěch je pomíjivý, ale pro mě samotného jde o velký skalp a velký sen,“ přiznává Procházka.

Nejde jen o historicky největší úspěch českého MMA, Procházkova počinu si cení i v Japonsku, kde má výsadní pozici. Oblíbili si ho. Prezident Rizinu Nobuyuki Sakakibara je vážený muž s obrovským respektem. Přesto i on při úspěchu českého zápasníka zjihl.

„Už když mi předával pás, tak jsem snad poprvé viděl na jeho tváři úsměv. Fakt jsem při jeho pohledu cítil, že to spolu sdílíme, že se to povedlo,“ vzpomíná Procházka.

„Dělali jsme si před ním srandu, jestli byla čísla (sledovanost) v pořádku. A říkal, že jo. Trochu jsme si šťouchli, zda jsou spokojení. A byli absolutně. I novináři, kteří se zabývají MMA v Japonsku, na sociálních sítích psali, že si Rizin nemohl vybrat lepší tvář, než je Jirka,“ poznamenává trenér Martin Karaivanov.

Jinak spolu s dalším trenérem Jaroslavem Hovězákem popisovali Japonsko jako organizované mraveniště. Všechno prý funguje podle daných pravidel, je nastavená absolutní slušnost a respekt k člověku. „Jsou tam hodnoty v pořádku, navíc ctí válečníky,“ shodli se.

Na fotce vlevo je Procházka s přítelkyní. Na fotce vpravo je Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem.

I proto se v Japonsku Procházkovi líbí. Proto už dávno nezvolil cestu amerických organizací, kde dbají z velké části na zábavě, show a tzv. trash-talku (výměna názorů před soubojem, často sprostá). „Už před lety jsem říkal, že mířím na nejvyšší místa. Moje kariéra je jako organismus, který se vyvíjí. I v UFC bych si prosadil svoje. Když lidi poznají pravou hodnotu vyrovnaného borce, sami se k tomu přikloní,“ myslí si Procházka.

Není pochyb, že ho čeká v dalších měsících velký posun. Rizin spolupracuje s druhou nejprestižnější světovou organizací Bellator, nabízí se souboj právě šampiona Rizinu (Procházka) a šampiona Bellatoru (Ryan Bader). Vyloučeno není ani UFC. Karaivanov zároveň nastínil, že by rád Procházku představil po čase v Česku, konkrétně v Brně.

Proč Procházka nemá tetování? „Nemám nic velkého, pro co bych se rozhodl. Všechno je pomíjivé. Mám rád vodu. Jsem jako voda, měním se. Vštěpuji věci do hlavy, ne do kůže,“ vysvětluje Procházka.

„Nabídek je hodně, musíme zůstat při zemi. Jsme v Rizinu ještě upsaní a chceme to dodržet. Vedení je otevřené všemu, jen to musí dávat smysl. Jiří je šampionem, měl by tak vystupovat. Měli by mu zápasy nabízet. UFC je extraliga, ale Bellator je logičtější. Obhajoba v dalším půl roce až roce nebude,“ vysvětluje dál Karaivanov.



A co by rád sám Procházka? „Chci šampiony. Šampiony UFC, Bellatoru. Mířím co nejvýš proti nejlepším soupeřům. Cítím ale, že na šampiona UFC bych ještě pár zápasů potřeboval kvůli zkušenostem. Obstál bych, ale musím se ještě posunout, i když bych si na nejlepší pětku UFC troufal,“ nebojí se český zápasník.

Problém by nebyl ani přesun z ringu, v němž se v Japonsku zápasí, do oktagonové klece. „Jedině dobře, čím tvrdší povrch, tím lépe se na něm kumuluje energie. Koberec v ringu je pružnější, vždycky jsem se tím nechal překvapit, protože v tělocvičnách trénujete na tvrdé zemi. Teď jsem se připravoval speciálně i na to,“ uzavřel.

