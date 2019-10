Odstřelil jsem ho jako snajpr, těší Procházku další výhra z Japonska

Od dubna je Procházka v Rizinu šampionem polotěžké váhy do 93 kilogramů, teď přidal další cennou výhru. V čase 1:49 prvního kola vyřídil v domluvené váze do 100 kilogramů tvrdými pěstmi 39letého Brazilce, který v letech 2010 až 2015 zápasil v UFC.

„Cítím se výborně, od soupeře jsem čekal mnohem víc, větší tlak, nebezpečné údery,“ vzkázal Procházka z Japonska. „Šlo poznat, jak je pomalý, jeho pohyby jsem dopředu četl, až jsem si ho nachystal do pozice, kam jsem chtěl.“



Od prvního okamžiku diváci opravdu viděli diametrální rozdíl mezi oběma soky. Maldonado byl statický, opatrný, často v ústupu. Naopak o třináct let mladší Čech útočil, pohybem soupeře testoval, jak naznačoval možné údery. Až jej natlačil do rohu.

Na fotce jsou trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo) a Martin Karaivanov (vpravo) a Procházka (uprostřed):

Zásah do obličeje pravou pěstí rozhodl, Mladonado se svalil k zemi a prohrál. „Boxersky jsem ho vycukal, abych ho mohl odstřelit jako snajpr,“ smál se Procházka.

Už brzy se vrhne do nové přípravy, na Silvestra počítá s dalším duelem. Ten by přitom měl být v Japonsku pod Rizinem poslední a zároveň nejzajímavější. Díky spolupráci Rizinu s druhou nejprestižnější světovou organizací Bellator je ve hře souboj s Ryanem Baderem, šampionem těžké i polotěžké váhy Bellatoru. Kromě toho působil Bader osm let v UFC a o Procházkův japonský titul projevil zájem.

„Ať to Bader zkusí, jsem na něj připravený. Určitě chci pás Rizinu ubránit, následně pak bojovat i o pás Bellatoru,“ odpovídá na výzvu v současnosti nejúspěšnější český MMA zápasník.

Podívejte se na záznam duelu mezi Procházkou a Maldonadem: