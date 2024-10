Vydařený závěr sezony. Střelec Přívratský obsadil ve finále SP druhou pozici

V třípolohové střelbě z malorážky, v níž je světovou dvojkou, skončil český olympionik druhý už v kvalifikaci, kterou ovládl Rakušan Alexander Schmirl. V osmičlenném finále Přívratský svou pozici potvrdil. Ve vyřazovací části stahoval výraznou ztrátu na Péniho, ale nakonec mu porážku ze vzduchové pušky, v níž získal maďarský střelec stříbro, neoplatil.

Vydařený závěr sezony si třiadvacetiletý rodák z Ostravy pochvaloval. „Je to skvělé. Jak jsem říkal už včera, po Paříži jsem si dal pauzu a je fajn, že po návratu dokážu zase soupeřit s ostatními,“ řekl Přívratský na youtubovém kanálu světové federace ISSF.

Na olympijských hrách v Paříži byl v malorážce čtvrtý, ve vzduchové pušce obsadil 24. místo. „V sezoně to bylo nahoru a dolů. Nešlo to úplně hladce. Určitě bych něco udělal jinak, když se ohlédnu zpět. Ale byly tam i dobré momenty, tak to chodí,“ uvedl Přívratský, který v lednu a únoru vybojoval ve Světovém poháru dvě prvenství.