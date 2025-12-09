„Tohle je něco, čeho jsem nikdy nedosáhl, takže další milník a jsem za něj hodně šťastný,“ řekl ostravský rodák v internetovém vysílání střelecké federace ISSF.
Druhý muž světového žebříčku vylepšil druhé místo z loňského finále v Dillí a nedělní vítězství přidal k předchozím jedenácti v závodech běžného Světového poháru. Z dvanáctičlenné kvalifikace přitom postoupil jako čtvrtý.
„Celý závod jsem měl štěstí, konkrétně v kvalifikaci zvlášť v poloze vkleče. Tam jsem si moc nevěřil, poslední tréninky nebyly na rozdíl od poloh vleže a vestoje fajn. Ale podařilo se mi to prolomit, do finále jsem postoupil výkonem 595 bodů, což byl jeden z lepších výsledků v sezoně,“ popisoval Přívratský.
Přívratský opanoval finále Světového poháru v třípolohové střelbě
Ve finále se už střelec plzeňského klubu prakticky od úvodu držel v čele a druhého Inda Aišvaryho Pratapa Singha Tomara nakonec porazil o devět desetin bodu.
„Myslím, že na zhodnocení celé sezony budu potřebovat ještě čas. Bylo tam pár vrcholů, ale také soutěže, které mi tolik nevyšly,“ připustil úřadující dvojnásobný vítěz české ankety Střelec roku. Čtvrtý muž z loňských olympijských her v Paříži letos vyhrál ještě Světové poháry v Peru a Číně, na světovém šampionátu v Káhiře mu však finále uniklo.
To v katarské metropoli už triumfoval. Finále se navíc střílelo v novém formátu, který sestával z deseti střel vkleče a vleže, po nichž následovaly dvě série po pěti střelách vestoje a poté pět sérií eliminace, každá po dvou střelách.
„Bylo to rozhodně něco jiného a myslím, že na sledování a diváckou atmosféru to bylo super,“ řekl Přívratský.
Výborného výsledku dosáhla v Dauhá také Barbora Dubská, členka Dukly Plzeň. Ta byla ve stejné disciplíně jako Přívratský čtvrtá. Jednadvacetiletá Dubská byla třetí v kvalifikaci a v závěrečné eliminaci při střelbě vestoje se jako poslední nedostala do medailové trojice. Vyhrála Norka Jeanette Hegg Duestadová.
Finále si zastřílel také Dubské oddílový kolega Matěj Rampula. Pětadvacetiletý rodák z Rýmařova obsadil v rychlopalné pistoli osmou příčku.