Reprezentanti se na tuto vrcholnou akci dostali poprvé od roku 2010 a na Filipínách sahají po nejlepším výsledku v samostatné historii země. Pokud v úterním osmifinále porazí Tunisko, s jistotou překonají desáté místo právě ze šampionátu před 15 lety.
„Fantastický pocit,“ hodnotil Novák postup ze zamotané skupiny, v níž jeho svěřenci šokovali Srbsko a na závěr ve čtvrtek ustáli tlak, že musí zdolat Čínu bez ztráty setu. Mezi šestnáct nejlepších prošli na úkor brazilských obhájců bronzu, což už je samo o sobě úspěch.
|
Česko vs. Tunisko v TV: kde sledovat osmifinále MS ve volejbale
A vzhledem k příznivému losu – Tunisko jistě nepatří mezi nepřemožitelné soupeře, vždyť ve skupině mělo také bilanci 2:1 – se před Čechy otevírá mimořádná šance dokráčet ještě dál.
„Tunisané svou skupinu vyhráli překvapivě a jsem na zápas s nimi zvědavý,“ cituje padesátiletého kouče Nováka svazový web.
Národní tým vede od jara roku 2020 a zúročuje cenné zkušenosti, které nasbíral ve vlastní hráčské kariéře, v níž zářil jako elitní smečař. Sám se světového šampionátu zúčastnil v letech 1998 a 2002.
Nad sítí prodával své necelé dva metry výšky, k volejbalu se dostal po vzoru otce, který ho hrál v Českých Budějovicích. A zdědil po něm nejen sportovní zaměření, ale také přezdívku. Patník.
„Napřed jsem byl Malý Patník, pak Patník a teď už jen Paťas. Ani nevím, jak se k tomu táta dostal. Možná byl vytáhlý a bílý právě jako patník,“ vysvětloval kdysi.
Nejlepší období prožil v týmu Paris Volley, kde působil dlouhých 14 let. Za tu dobu vyhrál Pohár vítězů pohárů (2000), evropský Superpohár (2000 a 2001), třikrát Francouzský pohár, osmkrát se stal mistrem Francie a hlavně v roce 2001 opanoval Ligu mistrů.
„Na finále přišlo čtyři a půl tisíce diváků, lidi v Paříži najednou zjistili, že se tam hraje taky nějaký volejbal,“ vzpomínal před lety.
A díky tomu, jak dlouho a příkladně francouzskou metropoli reprezentoval, mu tamní radnice nabídla místo ve štafetě s olympijskou pochodní, která před Pekingem 2008 běžela městem. „Bylo pěkné, že si na volejbal vzpomněli.“
|
Volejbalisté poslali Brazílii domů, na MS si zahrají osmifinále. Proti Číně zářil Indra
Po konci aktivní kariéry přešel do role trenéra. S Karlovarskem slavil tituly v české extralize a nyní už pět a půl roku vede reprezentaci.
V roce 2022 s ní slavil triumf ve Zlaté Evropské lize, letos ve stejné soutěži přidal stříbro. A zatím mu vychází i mistrovství světa.
„Když jsem k týmu nastoupil, stanovili jsme si jasný cíl: posouvat se v žebříčku na takovou pozici, abychom si mistrovství světa vybojovali,“ rekapituluje Novák, že vzhledem ke třem šampionátům v řadě, kde Češi chyběli, bylo nejdůležitější na turnaj vůbec postoupit.
Pomohlo jim, že letošního mistrovství na Filipínách se poprvé v historii účastní 32 zemí, ale postupem ze skupiny ukázali, že mezi elitu bezesporu patří.
Novák spoléhá na vyváženou sestavu, v níž polovina ze čtrnácti hráčů působí v zahraničních klubech. Průměrný ročník narození reprezentantů je 1997, tudíž se nacházejí v ideálním sportovním věku a kombinují zkušenost s mládím.
Kromě hlavního kouče na ně dohlížejí i asistenti Antónis Vourdéris z Řecka a Ital Marco Camperi.
A všichni dohromady tvoří dynamický mix, který je pouhý krok od přepsání české volejbalové historie. Stačí porazit Tunisko a Novákovu partu uvítá čtvrtfinále mistrovství světa.