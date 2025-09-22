Běžel s olympijskou pochodní, teď chce Novák přepsat historii českého volejbalu

Stanislav Kučera
  20:57
V Paříži si za 14 let úspěšného působení vysloužil takovou úctu, že mu svěřili roli jednoho z nosičů olympijské pochodně při štafetě městem před hrami v Pekingu 2008. Jiří Novák získal pro klub z francouzské metropole třeba triumf v Lize mistrů a nyní je – už coby trenér – u parádního tažení českých volejbalistů na mistrovství světa.
Zamyšlený trenér českých volejbalistů Jiří Novák

Zamyšlený trenér českých volejbalistů Jiří Novák | foto: FIVB

Radost českých volejbalistů během utkání s Čínou.
Momentka z utkání Česko - Čína na světovém šampionátu volejbalistů.
Momentka z utkání Česko - Čína na světovém šampionátu volejbalistů.
Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa.
17 fotografií

Reprezentanti se na tuto vrcholnou akci dostali poprvé od roku 2010 a na Filipínách sahají po nejlepším výsledku v samostatné historii země. Pokud v úterním osmifinále porazí Tunisko, s jistotou překonají desáté místo právě ze šampionátu před 15 lety.

„Fantastický pocit,“ hodnotil Novák postup ze zamotané skupiny, v níž jeho svěřenci šokovali Srbsko a na závěr ve čtvrtek ustáli tlak, že musí zdolat Čínu bez ztráty setu. Mezi šestnáct nejlepších prošli na úkor brazilských obhájců bronzu, což už je samo o sobě úspěch.

A vzhledem k příznivému losu – Tunisko jistě nepatří mezi nepřemožitelné soupeře, vždyť ve skupině mělo také bilanci 2:1 – se před Čechy otevírá mimořádná šance dokráčet ještě dál.

„Tunisané svou skupinu vyhráli překvapivě a jsem na zápas s nimi zvědavý,“ cituje padesátiletého kouče Nováka svazový web.

Národní tým vede od jara roku 2020 a zúročuje cenné zkušenosti, které nasbíral ve vlastní hráčské kariéře, v níž zářil jako elitní smečař. Sám se světového šampionátu zúčastnil v letech 1998 a 2002.

Nad sítí prodával své necelé dva metry výšky, k volejbalu se dostal po vzoru otce, který ho hrál v Českých Budějovicích. A zdědil po něm nejen sportovní zaměření, ale také přezdívku. Patník.

„Napřed jsem byl Malý Patník, pak Patník a teď už jen Paťas. Ani nevím, jak se k tomu táta dostal. Možná byl vytáhlý a bílý právě jako patník,“ vysvětloval kdysi.

Nejlepší období prožil v týmu Paris Volley, kde působil dlouhých 14 let. Za tu dobu vyhrál Pohár vítězů pohárů (2000), evropský Superpohár (2000 a 2001), třikrát Francouzský pohár, osmkrát se stal mistrem Francie a hlavně v roce 2001 opanoval Ligu mistrů.

„Na finále přišlo čtyři a půl tisíce diváků, lidi v Paříži najednou zjistili, že se tam hraje taky nějaký volejbal,“ vzpomínal před lety.

A díky tomu, jak dlouho a příkladně francouzskou metropoli reprezentoval, mu tamní radnice nabídla místo ve štafetě s olympijskou pochodní, která před Pekingem 2008 běžela městem. „Bylo pěkné, že si na volejbal vzpomněli.“

Po konci aktivní kariéry přešel do role trenéra. S Karlovarskem slavil tituly v české extralize a nyní už pět a půl roku vede reprezentaci.

V roce 2022 s ní slavil triumf ve Zlaté Evropské lize, letos ve stejné soutěži přidal stříbro. A zatím mu vychází i mistrovství světa.

„Když jsem k týmu nastoupil, stanovili jsme si jasný cíl: posouvat se v žebříčku na takovou pozici, abychom si mistrovství světa vybojovali,“ rekapituluje Novák, že vzhledem ke třem šampionátům v řadě, kde Češi chyběli, bylo nejdůležitější na turnaj vůbec postoupit.

Pomohlo jim, že letošního mistrovství na Filipínách se poprvé v historii účastní 32 zemí, ale postupem ze skupiny ukázali, že mezi elitu bezesporu patří.

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce v zápase s Brazílií.

Novák spoléhá na vyváženou sestavu, v níž polovina ze čtrnácti hráčů působí v zahraničních klubech. Průměrný ročník narození reprezentantů je 1997, tudíž se nacházejí v ideálním sportovním věku a kombinují zkušenost s mládím.

Kromě hlavního kouče na ně dohlížejí i asistenti Antónis Vourdéris z Řecka a Ital Marco Camperi.

A všichni dohromady tvoří dynamický mix, který je pouhý krok od přepsání české volejbalové historie. Stačí porazit Tunisko a Novákovu partu uvítá čtvrtfinále mistrovství světa.

