Los ME? Je docela příjemný, tvrdí kouč. Nerozhoduje žebříček, ale jak se kdo rve

  10:57
Trenér volejbalové reprezentace Jiří Novák označil los mistrovství Evropy pro příští rok za docela příjemný. Češi před týdnem zakončili senzačním čtvrtým místem světový šampionát na Filipínách a získali si respekt, v září se představí ve skupině v Miláně i se zlatými medailisty z Manily domácími Italy. O složení skupin se rozhodlo v sobotu večer v Bari.
Novák se na Apeninský poloostrov těší. Ve skupině A je také medailista z posledních tří ME Slovinsko, dále Švédsko, Řecko a Slovensko. „Myslím si, že los je pro nás tentokrát docela příjemný. Je důležité, že hrajeme v Itálii. Mezi těmi silnými soupeři si nevyberete a ze soupeřů z ostatních košů si myslím, že tentokrát je ten los fajn,“ uvedl Novák v tiskové zprávě svazu.

Po zkušenostech ze světového turnaje na Filipínách, který přinesl řadu překvapení nejen českým výsledkem, se nedá hovořit o vyložených favoritech či outsiderech.

S mistry světa na jejich půdě i federální derby. Volejbalisté znají soupeře pro ME

„Mohli jsme dostat i těžší soupeře, ale teď jsme si na mistrovství světa vyzkoušeli, že nejde o to, kdo a jak je v žebříčku, ale o to, kdo a jak se rve na hřišti,“ upozornil Novák.

Evropský šampionát mužů se uskuteční od 10. do 26. září. Vedle Itálie, jež je hlavním pořadatelem, se bude konat také v Bulharsku, Finsku a Rumunsku. Italskými dějišti jsou Neapol, Milán, Modena a Turín. Bulhaři vybrali Varnu, Finové Tampere a rumunským pořadatelem je Kluž.

Z každé šestičlenné skupiny postoupí čtyři nejlepší týmy do osmifinále. Česká skupina A se spojí se skupinou D v Tampere, v níž je papírově nejsilnějším týmem Srbsko.

V sobotu večer se v Bari dozvěděly své soupeřky pro základní skupinu v Brně i volejbalistky. Před domácím publikem je budou čekat i obhájkyně stříbrných medailí Srbky, dále Rakousko, Ukrajina, Bulharsko a Řecko. Řecký kouč Češek Jannis Athanasopulos ihned po losu uvedl, že má smíšené dojmy.

„Některé týmy jsou velmi silné, ale to nejdůležitější je, jak se k zápasům před domácím publikem postavíme během tohoto vrcholu roku 2026 my,“ řekl.

