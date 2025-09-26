Kouč volejbalistů: Potřebujeme, aby se hráči zbláznili. Zlato by bylo neuvěřitelné

Fotogalerie 24

Zamyšlený trenér Jiří Novák v osmifinále MS. | foto: Volleyball World

Stanislav Kučera
  17:20
Pokud jste ho slyšeli hovořit o senzačním tažení českých volejbalistů na mistrovství světa, možná vás zarazilo, že nepropadá euforii, která se po historickém postupu mezi nejlepší čtyřku nabízí. Trenér Jiří Novák radost samozřejmě má, ale zdůrazňuje, že mise ještě nekončí. „Jsem ponořený do turnaje,“ popisuje pro iDNES.cz před sobotním semifinále s Bulharskem.

Myslíte si, že teď už můžete dojít třeba až ke zlatu?
Vyhrát mistrovství světa by bylo něco neuvěřitelného, ale na konec teď úplně nemyslíme. Soustředíme se jen na další zápas a na hřišti se pak může stát cokoliv.

V rozhovorech po osmifinále i čtvrtfinále jste působil hodně střízlivě, měl jste i výhrady k výkonu. Daří se vám toto nastavení přenášet na celý tým?
Hráči klid potřebují, protože mají velké mentální a nervové vypětí. Na druhou stranu, když je něco hodně, hodně dobře, nebo hodně, hodně špatně, tak občas nějaký výbuch je. Myslím, že teď jsou kluci nastavení výborně, protože ví, že i v semifinále nejsme úplně bez šance. Každopádně se pokusíme o co nejlepší výsledek.

Sledujeme, že naše výkony mají ohlasy. Jsme moc rádi, že jsme vtáhli i diváky, kteří nejsou úplně volejbaloví nadšenci. V průběhu turnaje samozřejmě plníme povinnosti vůči médiím a fanouškům, ale to největší přijde až po návratu.

Jiří Novák

Kouč volejbalistů: Potřebujeme, aby se hráči zbláznili. Zlato by bylo neuvěřitelné

Mašina na body i třicátník s „lehkým pupkem“. Kdo jsou volejbaloví hrdinové

Tahle parta válí! Na mistrovství světa čeští volejbalisté prolétli už do semifinále a o víkendu si na Filipínách zahrají o medaile. Za historický úspěch vděčí týmovým výkonům a zkušenému trenérovi,...

26. září 2025  14:04

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

