Myslíte si, že teď už můžete dojít třeba až ke zlatu?
Vyhrát mistrovství světa by bylo něco neuvěřitelného, ale na konec teď úplně nemyslíme. Soustředíme se jen na další zápas a na hřišti se pak může stát cokoliv.
V rozhovorech po osmifinále i čtvrtfinále jste působil hodně střízlivě, měl jste i výhrady k výkonu. Daří se vám toto nastavení přenášet na celý tým?
Hráči klid potřebují, protože mají velké mentální a nervové vypětí. Na druhou stranu, když je něco hodně, hodně dobře, nebo hodně, hodně špatně, tak občas nějaký výbuch je. Myslím, že teď jsou kluci nastavení výborně, protože ví, že i v semifinále nejsme úplně bez šance. Každopádně se pokusíme o co nejlepší výsledek.
Sledujeme, že naše výkony mají ohlasy. Jsme moc rádi, že jsme vtáhli i diváky, kteří nejsou úplně volejbaloví nadšenci. V průběhu turnaje samozřejmě plníme povinnosti vůči médiím a fanouškům, ale to největší přijde až po návratu.