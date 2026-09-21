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Od třetího setu jsme měli na hřišti bordel, mrzelo trenéra Nováka po vyřazení

Jiří Seidl
  20:23
Jakub Klajmon a Matouš Drahoňovský (zleva) se snažili zablokovat belgického...

Jakub Klajmon a Matouš Drahoňovský (zleva) se snažili zablokovat belgického blokaře Pietera Coolmana. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Univerzál Patrik Indra se snaží obejít blokujícího belgického smečaře Sama...
Antonín Klimeš útočí nad belgickým blokem.
Belgický smečař Seppe Rotty ve snaze vybrat míč mimo hřiště trefil rozhodčího.
Smečař Lukáš Vašina útočí vedle bloku Ferra Reggerse.
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Od našeho zpravodaje v Itálii - Nezvládli koncovku druhého setu a už se nezvedli. Volejbaloví reprezentanti na mistrovství Evropy v Turíně vypadli v osmifinále s Belgií 1:3 (20, -24, -14, -15) a nenavázali na loňské tažení světovým šampionátem, na němž byli čtvrtí.

„Je to zklamání, protože první set jsme hráli excelentně, ale ve druhém jsme už udělali více chyb a už jsme nebyli schopni ničeho. Nepřihráli jsme si, neubránili, přestali jsme dodržovat taktické pokyny. Nevím, proč se nám to stalo,“ řekl nahrávač Luboš Bartůněk.

„Vypadá to, že rozhodl druhý set, ale nevím, vždyť před námi byl ještě třetí a čtvrtý, takže nebyl důvod nějak se z toho hroutit,“ prohlásil reprezentační trenér Jiří Novák.

Národní tým v koncovce druhé sady po útoku Patrika Indry dotáhl na 24:24, načež sudí Paul Szabo-Alexi pískl dvojdotek Matouši Drahoňovskému, který míč zasáhl v souhře se spoluhráčem.

Osmifinále a konec. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Belgii

„To pískl úplně nepochopitelně,“ zlobil se Bartůněk. „Zvedli jsme míč, mohli jsme ho dohrát, ale třeba ne, což už je jedno. A pak je škoda, že jsme útočili na jedny ruce (na jednoblok – pozn. red.) a nevyužili toho. Trošku nás to zlomilo. Další set jsme nezačali dobře a už jsme byli dole.“

Novák podotkl, že od druhého setu reprezentantům trochu odcházel útok. „Zhoršili jsme přihrávku plachty (plachtícího podání – pozn. red.), a to nás stálo nějaký bodík. Měli jsme čtyři bodové balony, a ani jeden jsme nesložili. A i když jsme se do hry vrátili, přišla jedna chyba navíc. No a třetí, čtvrtý set snad ani nemá cenu komentovat. To byl bordel. Hrozný,“ upozornil trenér na herní nesoulad na hřišti.

Rozdíl byl i v obraně na bloku, jimž si Belgičané pomohli k 15 bodům, zatímco čeští reprezentanti jen k šesti.

Univerzál Patrik Indra se snaží obejít blokujícího belgického smečaře Sama Derooa.

„My jsme přestali úplně útočit, pokračoval náš problém na přihrávce. A jim se rozehrál Reggers, jehož jsme dva sety dobře drželi,“ zmínil Novák největší oporu protivníka, který byl s 24 body nejúdernějším hráčem utkání. Z Čechů měli nejvíc bodů Patrik Indra a Lukáš Vašina – po čtrnácti.

Bartůněk připustil, že když jim soupeř od třetího setu utekl o několik bodů, tak bylo těžké mu vzdorovat. „Kupili jsme chyby a bylo to náročné, i když jsme pořád věřili, že uspějeme,“ podotkl.

Ve všech šesti utkáních na mistrovství Evropy volejbaloví reprezentanti vyhráli první set. Leč když ztratili druhý, jako s Itálii, Slovinskem i nyní s Belgií, další dva už nezvládli...

„Starty máme dobré, ale ještě musíme udržet v hlavách i další sety...“ prohlásil Bartůněk.

Belgičané? Kamarádi. Zašel bych s nimi na pivo, říká smečař Drahoňovský

„Už jsem to říkal před mistrovstvím Evropy – chybí nám konstantní výkon,“ řekl trenér Novák. „Jsme schopní hrát perfektní volejbal, viz první potažmo druhý set, a pak úplně odejít. Ale ve všem. Je to v sériích, nejde o jednu chybu, po níž bychom se srovnali. A když ztrácíte tři čtyři pět bodů, je těžké se soupeři přiblížit.“

Volejbalistům přijeli fandit i kajakáři, kteří se v Itálii chystají na evropský šampionát v nedalekém Ivree. Ale ani to nestačilo.

„Máme to tady padesát minut autem. Ve čtvrtek nám začínají závody, takže je to pro nás takové zpestření při té závěrečné přípravě. Snažili jsme se podpořit týmového ducha,“ řekl trenér vodních slalomářů Jiří Prskavec starší.

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