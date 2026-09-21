Musíme ubránit taková dvě zvířátka, burcuje volejbalisty trenér Novák

„Víme, že jdeme na výborného soupeře, ale ne na úplného giganta,“ prohlásil reprezentační trenér Jiří Novák. S úsměvem dodal: „Stejně jako my mají menšího nahrávače a k tomu taková dvě zvířátka, která v podstatě rozhodují o tom, jestli ten tým vyhraje.“
Zvířátky myslel právě Reggerse a Derooa.
„Jsou to dva světoví hráči, na které si budeme muset dávat velký pozor,“ dodal Matouš Drahoňovský.
„Jsou schopni ve dvou zápas otočit, anebo ho i sami vyhrát,“ přidal smečař Lukáš Vašina. „Pro belgické soupeře to jsou dvě pohromy. Tyhle dva hráče budeme muset ubránit, aby jejich nahrávač začal trošičku přemýšlet a hrát jinak.“
|
Rivalové spolu na pokoji. V nároďáku jsme nejlepší kamarádi, říká Šotola o Indrovi
Belgičané by do osmifinále mohli jít v psychické výhodě, jelikož před šampionátem oba přípravné duely s Českem vyhráli...
„My jsme tam ale hráli ještě pod plnou přípravou, po těžkých posilovnách, po náročných trénincích,“ upozornil Vašina. „Teď to je play off a hlavně bude záležet na detailech – kdo se dobře vyspí, komu půjde servis. Je to jeden zápas, který vás může poslat na výsluní, anebo do pekel.“
Reprezentantům na mistrovství Evropy zatím vycházejí začátky zápasů. Pokaždé vyhráli první set, a když zvládli i druhý, zvítězili.
„V tomhle trendu musíme pokračovat, vyhrát první set a vnímat sílu soupeře, který se může zlepšit, když se dostane do situace, že nebude mít co ztratit a začne hrát víc na hranici rizika. Pak to může být komplikované,“ řekl kouč Novák.
Jako příklad zmínil Řeky, které Češi na úvod skupiny porazili 3:1, ale nakonec šli do osmifinále z třetí příčky, zatímco národní tým ze čtvrté. „Řekové se rozehráli. Jsou dobrý tým a my jsme je po kvalitním výkonu porazili. Přelévá se to a jen to ukazuje, že na mistrovství Evropy není moc slabých soupeřů.“ Řekové vzdorovali i favorizovaným Finům, jimž v neděli podlehli 2:3.
Novák ze svého mužstva cítí stejné odhodlání jako před rokem na mistrovství světa, kde skončilo senzačně čtvrté. „Ti kluci chtějí, je to podobné, akorát že letos nám to tak neklouže,“ podotkl. „Občas se naše hra zastaví, v určitých fázích zápasu jsme v situaci, kdy si nevíme moc rady a některé herní činnosti nám haprují.“
Má pro to nějaké vysvětlení?
„Každá sezona je úplně jiná,“ odpověděl. „Trošku nám vázne obrana. I servis, což je herní činnost jednotlivce, kterou ovlivňuje jenom sám hráč. Proč jsme ale tak zatažení? To může mít tisíc vysvětlení a žádné nemusí být správné.“
Trenér dodal, že po úspěšném světovém šampionátu měli mnozí reprezentanti v klubech těžké sezony. „Moc jich nehrálo, což mě ohromně mrzelo a překvapilo, protože kluci udělali na mistrovství super výsledek. Přesto v klubech nedostali moc šancí. Devět měsíců hraní nejde v tréninku úplně nahradit.“
A mohou být reprezentanti i pod tlakem z toho loňského úspěchu?
„Vnitřně, my tlačíme sami na sebe. Chceme dokázat, že volejbal umíme. Zvenku tlak ani tolik nevnímáme. Všichni, kteří se okolo volejbalu pohybují ví, že všechno nejde furt opakovat. Také vědí, že na mistrovství světa nám vše zaklaplo do sebe. Teď si to rozdáme s Belgií a kdo bude lepší, postoupí.“
Ve čtvrtfinále na Čechy, či Belgičany čeká vítěz utkání Slovinsko – Srbsko.