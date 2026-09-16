Italští mistři světa ničili české volejbalisty údery přímo na čáru a obranou

„Odvážnému štěstí přeje,“ komentoval reprezentační trenér Jiří Novák míče, které třeba jen lízly čáru.
„No... asi jsou kluci na tuhle halu zvyklí,“ dodal libero Jan Pavlíček.
„Dneska to Italům lepilo. Nevím kolik těch lajn bylo, ale nejméně deset, takže masakr hlavně na podání,“ prohlásil smečař Jiří Benda.
„Několik servisů, jak jste mohli vidět na velkoplošné obrazovce, lízalo lajnu o milimetry,“ podotkl smečař Lukáš Vašina. „Ale musím uznat, že síla Italů je obrovská. Přesto jsme neudělali nějakou ostudu. Vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.“
Jak na hráče působí, když soupeř uhraje několik míčů za sebou díky úderům na čáru?
„Je to nepříjemné. Extrémně se snažíte, ale bojujete s něčím, co je hrozně těžké,“ odpověděl Benda.
„Bylo to strašně frustrující,“ přiznal Vašina. „Dostávat esa, která fakt těsně líznou lajnu a ještě na začátku setu (druhého), kdy nám kvůli tomu odskočili, bylo náročné.“
Lukáš Vašina litoval i nevynucených chyb. „Utkání jsme trochu nezvládli na přihrávce a prakticky jsme žádný balón neubránili v poli, což byla škoda. Toho se budeme chtít v dalším utkání vyvarovat, protože volejbal se nehraje jen na servis a útok, ale když chceme vyhrát, musíme i bránit.“
|
Vím, že budu muset valit na sto procent, říká Klimeš před italským angažmá
Trenér Novák uznal, že podali v určitých fázích utkání dobrý výkon. „Ale v tom nejdůležitějším, což je přihrávka a obrana v poli, jsme dneska nestačili,“ konstatoval Jiří Novák.
Naproti tomu italská obrana je fantastická. Domácí hráči pochytali spoustu míčů.
„Ale také to jsou jenom lidi,“ usmál se kouč. „Mají precizní obranu na síti a bránit za blokem je jednodušší. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí. Musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a ta dneska nefungovala.“
Podle Nováka ale utkání splnilo účel v tom, že se na hřiště dostala většina hráčů. „Musel jsem mít v hlavě, že nás hned druhý den čeká zápas (se Slovinci), který rozhodne, jestli budeme za určitých okolností druzí, nebo čtvrtí. A bude to třetí utkání v řadě. Dokud byl stav, že jsme mohli doufat v úspěch, tak jsme drželi na hřišti to nejlepší, ale jakmile se rozdíly začaly zvětšovat, střídal jsem i s vědomím, že potřebujeme ve středu podat kvalitní výkon, abychom Slovince potrápili a uhráli si co nejlepší pozici ve skupině.“
Více prostoru než obvykle tak dostali libero Jan Pavlíček, nahrávač Ondřej Roman a smečař Petr Benda.
„Upřímně jsem si říkal, že by mohla být šance více si zahrát, navíc proti mistrům světa, takže jsme byl připravený,“ řekl Jiří Benda.
A konečně si reprezentanti užili i atmosféru zaplněných tribun. „To bylo hezké, plná hala. To každý jen tak nezažije,“ podotkl Benda.
Se Slovinci reprezentanti ve středu ve 21.00 uzavřou skupinou fázi. A podle toho, jak dopadne jejich duel i některé další, mohou skončit na druhém až čtvrtém místě. Postup ze skupiny ale mají jistý.