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Volejbalisté jsou v osmifinále. Konečně zápas bez nervů, těšilo trenéra Nováka

Jiří Seidl
  18:21
Blok v podání Patrika Indry, Antonína Klimeše a Matouše Drahoňovského se snaží...

Blok v podání Patrika Indry, Antonína Klimeše a Matouše Drahoňovského se snaží zastait útok slovenského smečaře Julia Firkala. | foto: MAFRA

Smečař Lukáš Vašina útočí kolem slovenského bloku.
Smečař Matouš Drahoňovský proráží slovenský blok.
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.
Blokař Antonín Klimeš si nadhazuje míč při jednom ze svých podání.
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Stále platí, že čeští volejbalisté se Slovenskem dosud na mistrovství Evropy neprohráli. Od roku 1997 nad nimi zvítězili popáté. V dnešním třetím utkání skupiny A evropského šampionátu v Modeně 3:1 (21, 14, 20) si výhrou zajistili postup do osmifinále a téměř jistě také třetí místo ve skupině. Ale mohou být i výš...

„Neříkám, že máme odškrtnuto, ale první cíl, postup ze skupiny jsme splnili. A čím dříve, tím lépe,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák. „Dosud jsme ale byli my favorité, teď budeme outsideři a může se nám trochu lépe dýchat. Ale to neznamená, že se nebudeme rvát. Chceme si otestovat naši výkonnost a připravit se na osmifinále.“

Po povinných výhrách nad Řeckem (3:1), Švédskem (3:2) a Slovenskem, čekají národní tým nejsilnější protivníci – v úterý od 21.05 mistři světa Italové a o den později od 21.00 Slovinci.

„Je dobře, že máme už jistý postup a nemusíme o něj bojovat s těmi top týmy. Do těch dvou zápasů půjdeme s čistou hlavou, budeme chtít předvést co nejlepší volejbal, ale to nám nebude stačit. Budeme bojovat a pokusíme se je zlobit,“ prohlásil smečař Lukáš Vašina, který je zatím nejvíce bodujícím hráčem národního celku.

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Proti Slovákům měl 13 bodů, ale s osmnácti ho předčil univerzál Patrik Indra, který po problémech se zády nastoupil na šampionátu poprvé v základní sestavě.

Reprezentanti měli proti Slovensku nevídanou úspěšnost v útoku 72 procent. „Na téhle úrovni se to moc nestává,“ potvrdil trenér Novák. „Proti trošku méně fyzicky dominantním týmům se nám hraje lépe, ale s příchodem Patrika (univerzála Indry) jsme zrychlili nahrávku do zóny jedna a dva (posty na pravé straně hřiště, odkud smečuje univerzál – pozn. red.) a obrana soupeře se trochu se roztrhala. Hned se všem útočilo lépe.“

Jiří Novák si pochvaloval, že to konečně pro něj byl zápas bez nervů. „Přežil jsem ho, žádné prášky jsem si dneska vzít nemusel, takže dobré,“ smál se.

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Potěšila ho i kvalitní hra jednotlivců. „Když každý předvede kvalitní výkon, tak tým hraje dobře. Jsou tam nedotahy, ale když vedete o hodně, občas si někde něco odpustíte. Ale globálně to byl dobrý výkon,“ konstatoval Jiří Novák.

„Trošku jsme zhasli potom, co jsme nezvládli koncovku prvního setu a pak se to s námi už vezlo,“ přiznal slovenský kapitán Jakub Ihnát, který byl v předchozích dvou zápasech nejvíce bodujícím slovenským hráčem. V pondělí si připsal jen pět bodů, přičemž ho předčil Erik Gulag s 13.

Čeští volejbalisté si ale Ihnáta pohlídali, neboť ho dobře znají, jelikož má před sebou už sedmou sezonu v české extralize, ze Lvů Praha přestoupil do Českých Budějovic. „Je velká škoda, že jsme se nedokázali restartovat. Bohužel po prvním setu to už bylo jen na jednu stranu... Hlavně jsme hráli málo odvážně.“

Smečař Lukáš Vašina útočí kolem slovenského bloku.
Smečař Matouš Drahoňovský proráží slovenský blok.
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.
Blokař Antonín Klimeš si nadhazuje míč při jednom ze svých podání.
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Como vs. ParmaFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2026:Como vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 11.00
  • 40.00
Turín vs. AS ŘímFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2026:Turín vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.00
  • 3.50
  • 1.60
Chodov vs. BulldogsFlorbal - 1. kolo - 14. 9. 2026:Chodov vs. Bulldogs //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.19
  • 7.80
  • 7.00
J. Bouzasová Maneirová vs. ŠalkováTenis - 1. kolo - 14. 9. 2026:J. Bouzasová Maneirová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
14. 9. 19:30
  • 1.28
  • -
  • 3.58
Inter vs. UdineseFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2026:Inter vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
14. 9. 20:45
  • 1.19
  • 7.37
  • 17.20
Leeds vs. NewcastleFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2026:Leeds vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
14. 9. 21:00
  • 2.41
  • 3.52
  • 3.05
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