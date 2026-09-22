Sami jsme si dávali direkty, hodnotí šampionát volejbalistů trenér Novák

„Na jednu stranu jsme splnili, co jsme chtěli – porazit tři slabší soupeře a postoupit ze skupiny. Pak jsme měli tři papírově silnější protivníky a s každým jsme uhráli set,“ hodnotil šampionát reprezentační trenér Jiří Novák. „Měli jsme úseky, kdy jsme hráli skvělý volejbal, ale nebyli jsme konstantní. To se projevilo i v utkání se Švédy.“
S nimi Češi ztratili bod, když vyhráli 3:2, byť vedli už 2:0 na sety.
„A u těch silnějších soupeřů, jako jsou Italové, Slovinci i Belgičané, jsou nestabilní výkony ještě znatelnější,“ dodal Novák. „Ve všech sportech soupeře, kteří jsou žebříčkově výše, porazíte jenom, když podáte perfektní výkon a jste celý zápas konstantní. A to se nám nedařilo.“
Nahrávač Luboš Bartůněk nechápe, proč tým doplácel na výpadky ve své hře. „Vždycky jsme odehráli excelentní set a najednou přišel další a byl to totální propad,“ zmínil zejména duely s Italy (16:25) a Slovinci (13:25). „Nechápu, proč po vyhraném setu hrajeme takhle.“
Dá se na vyrovnanosti výkonů během celého utkání pracovat?
„Už dříve jsem říkal, že bylo potřeba, aby kluci po loňském úspěšném mistrovství světa hráli velké role také ve svých klubech,“ upozornil Jiří Novák. „Jenže to se v mnoha případech nestalo a když po osmi devíti měsících přijdou do reprezentace a před tím neměli ve svých klubech takové vytížení, není lehké dostat je na nějaký level a udělat z nich reprezentanty.“
Dodal, že i tak se hráči v národním týmu dokážou posunout na nějakou úroveň. „Ale bohužel ta konstantnost zatím chybí. Dá se s tím dělat jen to, že budeme pracovat ještě více, aby kluci nemuseli v těch těžších chvílích přemýšlet a mít strach, jestli něco udělají dobře, nebo ne.“
Bartůněk je zklamaný, že mužstvo neprošlo nejméně do čtvrtfinále, ale dodal, že proti favorizovaným Italům a Slovincům odehráli dobré zápasy. „Věřím, že na tom můžeme stavět do dalších roků.“
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Od třetího setu jsme měli na hřišti bordel, mrzelo trenéra Nováka po vyřazení
Bohužel letos mistrovství Evropy zastihlo reprezentanty oproti loňskému světovému šampionátu, na němž senzačně vyletěli na čtvrté místo, v útlumu.
„Na Evropě jsme měli obměněné jen dva posty,“ zmínil Jiří Novák změny v základní sestavě, kdy na bloku byl Jakub Klajmon místo Adama Zajíčka a na smeči Matouš Drahoňovský nahradil Jana Galabova. „Ale budu se opakovat, nedokázali jsme v některých úsecích zápasů udržet výkonnost. Chyběla nám taková ta mentální síla. Dopustili jsme, abychom najednou byli mínus deset bodů, místo abychom se po jedné chybě hned více koncentrovali na další úsek hry. Chybičky k tomu patří, volejbal je i hra chyb, ale my jsme jich pokaždé udělali celou sérii, sami jsme si dávali direkty a už se pak nezvedli.“
To naopak dokázali v osmifinále Belgičané, kdy jejich opory univerzál Ferre Reggers a smečař Sam Deroo po první matné sadě zabrali a dotáhli svůj tým do čtvrtfinále, přičemž Reggers pomohl 24 a Deroo sedmnácti body.
V národním týmu se nově objevili letošní mistři Evropy do 22 let blokař Štěpán Svoboda a smečař Matěj Pastrňák. Dá se očekávat další obměna týmu? „To nevím. Nechci teď nic říkat naslepo,“ odpověděl trenér Novák.
Ani zkušený nahrávač Luboš Bartůněk zatím netuší, co bude dál. „Vždycky to řeším po sezoně, takže uvidím,“ uvedl.
Každopádně už dříve uvedl, že o budoucnost na nahrávce se český volejbal nemusí bát. Jako jednoho ze svých možných nástupců zmínil Ondřeje Romana, který za něj zaskakoval už na nynějším šampionátu.
V úterním čtvrtfinále v Sofii se utkají Francouzi s Rumuny a Poláci s Němci a ve středečním v Turíně Slovinci s Belgičany a Italové s Finy.
Šampionát vyvrcholí v Miláně pátečním semifinále a sobotními zápasy o medaile.