Jak superstřelce rozbrečel gólman. Motl o odcházení i tvrdosti házené: Jak ragby!

Jen vysněného titulu se svými Lovosicemi se nedočkal. „Connor McDavid je nejlepší hokejista na světě a taky se zatím marně snaží vyhrát Stanley Cup. Každý by si přál končit zlatem, ale vždy to nejde naplánovat. Život ani kariéra. Pro mě už je volný čas a chvíle s rodinou víc než házená,“ vysvětluje odchod do sportovní penze táta tří dětí.

Lovci mu chystají impozantní rozlučku, v zahajovacím zápase nové sezony se Zubřím na zimním stadionu vyřadí dres s jeho osmičkou. „Kapesníky budou určitě potřeba, emoce mě ovládnou,“ tuší osminásobný ligový medailista.

Když byl na vrcholu, vábily ho i bundesligové kluby, on raději vzal místo správce sítě na lovosickém úřadě a dnes je už místostarostou. Proč je házená v Česku popelkou? Co dělá špatně svaz? A je to tak tvrdý sport, jak se traduje? „Nějaké prasárny se dějí, přirovnal bych to k ragby, byť házená je ještě tvrdší.“