Motl se loučí. Lovosice chystají v Otvíráku sezony poctu házenkářské legendě

Ondřej Bičiště
  10:23
Mimořádný večer pro mimořádnou házenkářskou legendu. Na lovosickém zimním stadionu se v sobotním Otvíráku sezony se Zubřím uzavře kariéra Jiřího Motla, nejlepšího střelce extraligové historie. „Je to naprosto ojedinělý hráč, který nás nepřetržitě táhl za největšími úspěchy. Bude to hodně emotivní,“ očekává lovosický ředitel Vojtěch Srba.
Jiří Motl, házenkář Lovosic, končí kariéru.

Jiří Motl, házenkář Lovosic, končí kariéru. | foto: HK Lovci Lovosice

Neodmyslitelný dres s číslem 8. Jiří Motl, legenda lovosické házené, nejlepší...
Jiří Motl, legenda lovosické házené, nejlepší střelec historie extraligy.
Jiří Motl, legenda lovosické házené, nejlepší střelec historie extraligy.
Jiří Motl ukončil házenkářskou kariéru jako nejlepší střelec historie extraligy.
33 fotografií

Legendární křídlo dává adieu ve 40 letech jako pětinásobný král střelců, dvojnásobný nejlepší hráč soutěže, osminásobný medailista a trojnásobný vítěz Českého poháru. Zahrál si na mistrovství světa i Evropy, na jaře zdolal milník tří tisíc extraligových gólů.

„Těžko budeme hledat větší legendu,“ smeká šéf Lovců.

Otvíráky sezony na zimním stadionu Lovosice pořádají od roku 2017, devátý v pořadí, který startuje v sobotu ve 20 hodin, může díky Motlově rozlučce přepsat dosavadní divácký rekord. Před třemi lety dorazilo na zápas s multišampionem Plzní 2 589 fanoušků. „Teď se už v předprodeji blížíme ke dvěma tisícům. Snad zažijeme nejvyšší návštěvu v historii,“ doufá Srba.

Jak superstřelce rozbrečel gólman. Motl o odcházení i tvrdosti házené: Jak ragby!

Nechává jako překvapení, co všechno klub pro svou ikonu nachystal. Očekávají se videoprojekce i slavnostní vyřazení Motlova dresu s číslem 8. Duel se Zubřím se odehraje v unikátní kolekci trikotů, speciálně vyrobených pouze na Otvírák sezony. Jediný Jiří Motl bude mít na zádech své jméno, ostatní hráči nápis „Díky, legendo“.

Dresy se tento týden draží, výtěžek pomůže malému házenkáři Janovi Hájkovi z Mostu, který bojuje s rakovinou čelisti. „K výtěžku z dresů přidáme i část ze vstupného, za vstřelené branky a ze speciální tomboly. Pevně věřím, že budeme atakovat hranici 200 tisíc korun.“

Pro Motla bude sobotní zápas derniérou, naopak poprvé mohou za Lovce nastoupit letní posily – ukrajinský brankář Maksym Voliuvach a slovenský křídelník Tomáš Fech.

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas semifinále play off. Domácí Jiří Motl po sedmičce.

I letos chtějí Lovosice bojovat o extraligovou špičku. „Z ambic nebudeme polevovat, chceme atakovat první čtyřku a prohánět dva nejlepší týmy Karvinou a Plzeň,“ přeje si Srba. Věří, že sezonu Lovci rozjedou výhrou. „Obecně první kolo je vždy nevyzpytatelné, tlak bude na naší straně. Ale chci věřit, že tam necháme všechno, utkání se Zubřím zvládneme a vzdáme Jirkovi Motlovi hold.“

