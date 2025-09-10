Jako Baroš či Čech. I Motl má svůj song. Dojalo mě to, přiznává házenkář

Kapela Kryštof složila píseň o fotbalovém útočníkovi Milanovi Barošovi, Tři sestry o oštěpařské fenoménce Barboře Špotákové, fanoušek Chelsea Chris Cohen o brankáři Petru Čechovi. A teď se do klubu výjimečných dostala i odcházející házenkářská legenda Lovosic, song o Jiřím Motlovi nazpíval hudebník Alvin Star.
Jiří Motl, legenda lovosické házené, nejlepší střelec historie extraligy.

„Je to paráda. Moc sportovců svoji písničku nemá, já mezi ně vstoupil. A musím říct, že to je pecka,“ chválí Motl.

„Můžeš být ten nejlepší, můžeš být ten best, silný jako King Kong, svět na zádech nést,“ otevírá skladbu o Motlovi Alvin Star, jenž už dříve složil hymnu Lovců.

„Měla úspěch, tak jsme koketovali s myšlenkou nějaké další spolupráce. A Jirka se nabízel, pro něj bychom udělali všechno. Alvin Star vymyslel fakt pecku – vlastní píseň má málokterý sportovec. Je to takové pěkné zakončení toho všeho, co se v rámci Jirkovy rozlučky odehrálo,“ říká šéfka lovosického mediálního týmu Lucie Kantůrková.

Čau ve finále! Motl odcházel jako král, možná i titul bude

„Tvoje jméno navždy, v síni slávy na zdech, 3 000 gólů a celý tým na zádech. Hrdina, co ví, jak mít na krku zlato, 40 let věrný svému týmu, díky za to,“ znělo na lovosickém zimním stadionu, kterým byl dějištěm sobotní rozlučky s Motlem. Během závěrečné ceremonie nová píseň hudebně doprovázela vzkazy z velkoplošné obrazovky od 101 spoluhráčů, s nimž se lovosická ikona během své úspěšné dráhy potkala.

„V tu chvíli jsem tu skladbu moc nevnímal, ale když jsem si ji pustil v klidu, tak mě to dojalo. A líbí se i mojí malé dceři, poznává mě v tom, říká u toho táta, táta,“ usmívá se Motl.

S nápadem vyšperkovat adieu legendy songem přišel Michal Krásný z lovosického mediálního týmu, který pak vytvořil i sestřih videovzkazů od Motlových spoluhráčů. „Brečela jsem několik týdnů dopředu, než se Módl loučil, teď znovu. Jsem v Lovosicích 25 let, Jirku znám více než půlku života. Je to nejen házenkářský fenomén, ale skvělý člověk. Ta píseň je silná, je v ní všechno,“ dojalo Kantůrkovou.

Vyřazení dresu, píseň pro legendu, 4 vstřelené góly a výhra 33:31 nad Zubřím před rekordní návštěvou. Motlovu derniéru šlo těžko zinscenovat lépe. „V házené nic takového nikdo neměl a asi ani mít nebude,“ je hrdá Kantůrková.

„Svět bude tvý jméno znát,“ zpívá Alvin Star o házenkářské ikoně v refrénu písně. I díky ní se na nejlepšího střelce extraligové historie hned tak nezapomene.

