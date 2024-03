Při pádu si zlomil kůstku v zápěstí, i přes bolest ale Martinko vyhrál a získal bronz

Jančařík poprvé, Matelová poosmé Z titulů ve dvouhrách se na letošním republikovém šampionátu stolních tenistů radovali Lubomír Jančařík, který si užil premiérové singlové zlato, a Hana Matelová, jež do své sbírky přidala už osmé prvenství. Jančařík v repríze loňského finále prohrál se Širučkem první set, ale další sady získal a zvítězil 4:1. „Nemyslím, že bych měl nějaký blok nebo byl nějak nervózní z toho, že jsem ještě nikdy šampionát nevyhrál. Ale pochopitelně jsem po titulu toužil. To jako na kterémkoliv jiném turnaji, chci ho zkrátka někdy vyhrát. A mám obrovskou radost z toho, že se mi to povedlo,“ uvedl Jančařík na svazovém webu. Tituly ve dvouhrách na mistrovství republiky stolních tenistů v Praze získali Lubomír Jančařík a Hana Matelová. Ani v ženském finále nezvítězila obhájkyně titulu. Matelová se Zdenou Blaškovou prohrávala už 1:3 na sety a čelila mečbolu, ale nakonec si po výhře 4:3 došla pro osmý titul. Třiatřicetiletá česká jednička překonala bilanci současné reprezentační trenérky Renáty Štrbíkové. „Moc jsem chtěla vyhrát. My jsme se s Renčou bavily o tom, jestli se mi to povede. A musím říct, že jsem na sebe moc pyšná. Vyhrát osmkrát republiku v generaci hráček, jako byly Renáta Štrbíková, Iveta Vacenovská nebo Dana Čechová, je opravdu skvělý pocit,“ zářila Matelová, jež byla v sobotu potřetí v kariéře vyhlášena vítězkou domácí ankety Stolní tenista roku. (ČTK)