Nepojedu na olympiádu pro fotky a podpisy, hlásí zlatý střelec Lipták

Spolu s titulem evropského šampiona v trapu totiž „trefil“ také olympijskou místenku do Tokia. „Už jsem začínal být nervózní. Povedlo se to za pět minut dvanáct. Kdyby se lámal chleba, tak bych byl schopen to zlato za olympijskou kartu vyměnit,“ přiznává Lipták.

Olympiáda je snem téměř každého sportovce, pro střelce však jde o téměř existenční záležitost. Jejich odvětví většina lidí jinde než pod pěti kruhy zaznamená stěží. „I proto jsem cítil tlak od trenérů, svazových funkcionářů i dalších okolo. Nikdo to neříká napřímo, ale člověk cítí, že účast na olympiádě je důležitá pro celý náš sport. Kdyby to nevyšlo, tak by se svět nezbořil a jelo by se dál, ale je to velký rozdíl,“ sděluje sedmatřicetiletý chlapák z Rajhradic poblíž Brna.

Tokijských míst pro trap bylo k mání jen třicet a každé z nich bylo třeba si vystřílet na určených šampionátech, Evropských hrách či světových pohárech. Na mnoho předních borců se tak nedostalo, v příbuzném skeetu třeba „ostrouhal“ i Tomáš Nýdrle, přestože se v červenci stal mistrem světa. To se však zrovna o olympiádu nebojovalo...

„Kdyby se místa udělovala podle světového žebříčku, možná by to bylo spravedlivější. Ale finančně slabší státy by zase byly v nevýhodě, protože nemohou jezdit po všech svěťácích,“ přemítá Lipták, který olympijskou atmosféru ochutnal už v Londýně 2012. Zato o následující slavnost v Riu těsně přišel. „A doteď mě to mrzí. Je čím dál složitější se na olympiádu probojovat, o to víc si toho vážím.“

Brněnské úspěchy: medaile brali také skeetaři Jiří Lipták není jediným čerstvým evropským medailistou z brněnské Komety. Zlato si v italském Lonatu vystřílel také skeetař Jakub Tomeček, bronz získala skeetařka Barbora Šumová, pro kterou šlo o životní úspěch. Oba dva se stejně jako Lipták kvalifikovali na olympiádu do Tokia, kde budou mít velkou šanci také v nově zařazené soutěži smíšených dvojic, v níž skončili na evropském šampionátu čtvrtí. V trapu se naopak žádná česká žena na olympiádu probojovat nedokázala.

Husté kvalifikační síto ovšem zároveň dává velkou naději na úspěch těm, kteří přes něj proniknou. „Nepojedu tam pro fotky ani pro podpisy,“ dává Lipták najevo ambice. „Ale nechci nic zakřiknout. De facto každý bude mít šanci na medaili, když chytí dobrou sérii ran.“

Trap se každopádně vyplatí českým fanouškům sledovat, spolu s Liptákem totiž bude střílet i jeho kamarád David Kostelecký, šampion z Pekingu 2008. „David se bude připravovat už na šestou olympiádu, takže zkušenějšího parťáka ani mít nemůžu. Svazovým trenérem je navíc Petr Hrdlička, olympijský vítěz z Barcelony,“ pochvaluje si Lipták vybranou společnost.

V Tokiu navíc může hrát roli i další pozitivní okolnost. „Poslední dobou zjišťuju, že když jsem pod tlakem, střílí se mi dobře. Asi tu nervozitu potřebuju, protože pak ze sebe vymáčknu maximum,“ prozrazuje čerstvý mistr Evropy.

Možná i proto zatím nehledal výpomoc u čím dál populárnějších mentálních koučů. „Našel jsem si cestu bez nich a nejsem si jistý, že bych se byl schopen otevřít tak, jak by takový kouč potřeboval,“ vysvětluje Lipták, který doufá, že aktuální úspěch tím největším nezůstane. „Ještě nekončím,“ vzkazuje bojovně.