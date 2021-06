Lipták má po předloňském titulu z ME v trapu tentokrát stříbro

ME ve střelbě ze vzduchových, kulových a brokových zbraní Osijek (Chorvatsko) Trap

Muži: 1. Coward-Holley (Brit.) 47, 2. Lipták (ČR) 44, 3. De Filippis (It.), ...v kvalifikaci 11. Borkovec, 50. Štěpán (oba ČR).

Ženy: 1. Semjanovová (Rus.) 44, 2. Rossiová (It.) 41, 3. Cormenierová (Fr.).

Junioři: 1. Bagrov (Rus.) 41/2, 2. Franquillo (It.) 41/1, 3. García (Šp.), ...v kvalifikaci 8. Dorničák, 18. Hanák, 28. Buchal (všichni ČR).

Juniorky: 1. Hallová (Brit.) 41, 2. Coelho de Barrosová (Portug.) 40, 3. Hrdličková, ...v kvalifikaci 12. Závišková, 17. Kučerová (všechny ČR). Rychlopalná pistole

Smíšená družstva: 1. Korostylovová, Petriv, 2. Nimecová, Pasternak (všichni Ukr.), 3. Kolodová, Jekimov (Rus.).