Žádné povídačky, pojďme vyhrát! Dokoupil po návratu zářil: Pořád to ale není ideální

Ervín Schulz
  12:26
S novináři vtipkuje, že ho berou na rozhovor jen při zápasech proti Dukle či Zubří, tedy jeho bývalým klubům. Ve druhém čtvrtfinále extraligy házenkářů si ale Jiří Dokoupil, pivot Talent týmu Plzeňského kraje, vysloužil pozornost hlavně díky střeleckému umu.
Fotogalerie4

Plzeňský házenkář Jiří Dokoupil. | foto: Petr EretMAFRA

Se sedmi trefami do sítě Nového Veselí byl nejlepším kanonýrem utkání, pět gólů stihl v úvodních deseti minutách, kdy Plzeň nabrala poklidný náskok. „Pár výpadků v sezoně jsme měli, v lednu zrovna v Novém Veselí. O to víc jsme se koncentrovali, nechtěli nic podcenit,“ líčil šestadvacetiletý Dokoupil.

Talent vede v sérii 2:0 (37:25, 28:15), v pátek v hale soupeře už může slavit postup do semifinále.

V závěru základní části vás zabrzdilo zranění. Už se na hřišti cítíte na sto procent?
Ještě to není úplně ideální. Fyzicky se cítím tak na 90 procent, po pauze mi chybí také větší herní jistota i sebevědomí. Ale klepu na dřevo, první dvě čtvrtfinále, kromě té fyzičky, jsem se cítil dobře.

Musíme otupit silné stránky Plzně, plánuje před čtvrtfinále kouč Běloch

Co vás vlastně trápilo?
Bylo to složité, frustrující. Doktor měl podezření na natržení hamstringů (poškození skupiny svalů na zadní straně stehna, pozn. aut.), to se nakonec neprokázalo stoprocentně. Je to na blbém místě, prostě v úponu blízko zadnice. (smích) Hrozně špatně se to léčilo.

Dalo se udržovat v kondici?
Prakticky jsem mohl dělat cokoliv, třeba zvedat činky. Ale ve sprintu se to ozývalo, šlo to až do křeče. Štvalo mě to. Nedávno na Dukle jsem zkusil hrát, ale po deseti minutách jsem dostal křeč. Mohl jsem šlapat na kole, ale to nikdy nenasimuluje sprinty na hřišti. Návrat byl těžký.

Kromě vás chyběl také Jakub Šindelář, na pivotu tak dostal prostor mladík Ondřej Šíma.
Pro něj jen dobře, nabral sebevědomí i formu. Teď jsme naskočili do režimu play off. Ondra tam chodí na deset patnáct minut, pak naskočím já v plné síle.

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Jiří Dokoupil z Plzně a jeho zakončení.
Jiří Dokoupil (22) a Milan Škvařil (13) v plzeňských dresech čelí lovosickému Pavlu Horákovi (28).
Plzeňští házenkáři Jiří Dokoupil a Leonard Kaplan svírají karvinského Jonáše Patzela.
Plzeňský házenkář Jiří Dokoupil.
4 fotografie

A v neděli naskočil chvíli do hry i veterán Šindelář. Jak je pro vás jeho přítomnost důležitá?
Hlavně po psychologické stránce. Už na tréninku dává jeho přítomnost a přístup na vážnosti. A v kabině je pro nás naprosto nepostradatelný. Je dobře, že na vrchol sezony jsme už zase v plné palbě.

Nové Veselí jste dvakrát jasně porazili, těší vás takový rozdíl?
Pozor. Obě utkání byla ovlivněná absencemi na jejich straně. Chybí jim spojky Tůma se Šůstkem, na jejich posty musela křídla, vzali sem i kluky z dorostu. Je dobře, že i tak jsme zůstali plně koncentrovaní.

Připouštíte si, že by se série mohla ještě zkomplikovat?
Nepřipouštíme. Ale zase se určitě nebavíme tím stylem, že to v pátek ukončíme. Takové povídačky nesnáším. Říkám: Pojďme vyhrát další zápas, a teprve až bude práce hotová, můžeme si dát pivo a chvíli se bavit. Zkušených hráčů je v kabině naštěstí dost, a kdyby měli mladí jiné myšlenky, rychle je zkrotí.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Žádné povídačky, pojďme vyhrát! Dokoupil po návratu zářil: Pořád to ale není ideální

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.