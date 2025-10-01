Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

Autor:
  9:02
Ve třech předchozích kolech nastřílel dohromady deset branek, v tom čtvrtém proti Lovosicím jich pivot házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Jiří Dokoupil přidal hned osm. A to se na brankovišti často přetahoval s Pavlem Horákem, vítězem Ligy mistrů a svého času jedním z nejlepších defenzivních hráčů světa.
Jiří Dokoupil (vpravo) z Plzně v zápase s házenkáři z německých Drážďan

Jiří Dokoupil (vpravo) z Plzně v zápase s házenkáři z německých Drážďan | foto: CTK / imago sportfotodienst / Lutz Hentschel Profimedia.cz

Plzeňští házenkáři Jiří Dokoupil a Leonard Kaplan svírají karvinského Jonáše...
Plzeňský házenkář Jiří Dokoupil.
Lovosický Jiří Motl pálí přes Jiřího Dokoupila ze Zubří.
Jiří Dokoupil ze Zubří se uvolňuje na brankovišti v utkání proti Frýdku-Místku.
5 fotografií

„Pro pivota je osm branek dobrý počin. Někdy tolik přihrávek na brankoviště ani nedostanete,“ popisoval šestadvacetiletý Dokoupil po nedělní jasné výhře 39:29.

Těší o to víc, že jste často sváděl souboje právě s Horákem?
Známe se, krátce i z reprezentace. Ze začátku je to na hřišti pokaždé vlažnější, ale pak tam z obou stran padne pár clon, zatahání za dres a už se oba nabudíme. To už létají pohledy na rozhodčí, kdo koho víc držel. Ale jsem rád, že po zápase se o tom pobavíme, navzájem popíchneme. Je to pro mě vždycky velká škola. Takových obránců jako je Horác moc nepotkáte.

Kdy hráč pozná, že to bude střelecky jeho den?
Po takových třech střelách je to zlomové. Když se povedou, pak už máte pocit, že vám tam spadne všechno. Víc si věříte i na technické rány. A když se podaří i nějaký ten „šlajs“, přijde vám, že lítáte ve vesmíru. (úsměv) Ale zase hrozí, že pak zakončení začnete překombinovávat a rychle sletíte dolů.

Připsal jste si i pikantní dvouminutový trest za to, že jste při rozehrávce na středu hřiště hodil míč do probíhajícího soupeře.
Hned jsem si uvědomil, že už dva roky je tohle pravidlo změněné. Aby to hráč nedělal úmyslně a žádal dvě minuty pro soupeře. Byl to nějaký reflex, neudělal jsem to naschvál. Ale moje chyba, správně písknuté nesportovní chování.

V závěru prvního poločasu Lovosice stáhly váš šestibrankový náskok, čím jste je pak zlomili?
Trpělivostí. To nám trenér pořád tluče do hlavy. Ať hrajeme to svoje, stejné kombinace, nepanikaříme. Občas nás až obdivuji. Máme náskok, pak ho totálně zahodíme a člověk by si řekl, že se zlomíme. Ale ve spoustě případů dokážeme udržet strojovou hru, z vyrovnaného stavu to znovu dostaneme třeba na plus pět a soupeři už čas utíká.

Trenér Štochl říkal, že musel o přestávce hodně zvýšit hlas. Bylo to nejvíc, co jste od něj zažil?
Je pravda, že na něj to bylo relativně ostré. Ale zažil jsem daleko jinačí bouřky. Rozbité dveře, prorvané pěstí. Tohle bylo pořád v klidu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Potapovová vs. NoskováTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Potapovová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 0:0
  • 6.00
  • -
  • 1.12
Bolsovová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Bolsovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
1. 10. 10:00
  • 4.06
  • -
  • 1.19
Plíšková vs. GjorčeskáTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Plíšková vs. Gjorčeská //www.idnes.cz/sport
1. 10. 10:30
  • 1.42
  • -
  • 2.62
Bartůňková vs. OzováTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Bartůňková vs. Ozová //www.idnes.cz/sport
1. 10. 12:15
  • 1.14
  • -
  • 4.89
Uničov vs. Olomouc BFotbal - 7. kolo - 1. 10. 2025:Uničov vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
1. 10. 15:30
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Třinec vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 1. 10. 2025:Třinec vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
1. 10. 15:30
  • 4.98
  • 4.40
  • 1.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

Ve třech předchozích kolech nastřílel dohromady deset branek, v tom čtvrtém proti Lovosicím jich pivot házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Jiří Dokoupil přidal hned osm. A to se na brankovišti...

1. října 2025  9:02

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty si zahrají ligovou fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

1. října 2025  8:10

Bezchybný Dobeš vychytal Ottawu, Faksa se trefil proti bývalému týmu

V úterních zápasech přípravy na hokejovou NHL se blýskl mladý český gólman Jakub Dobeš, jenž vychytal za Montreal čisté konto u triumfu 5:0 nad Ottawou. Mezi tři tyče se postavil i Karel Vejmelka,...

1. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:05

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v...

1. října 2025

Obr Pecháček má být dominantní v NBL. Děčín? Rivalitu tolik neprožívám, říká

Probuzení spícího obra? Habán i mezi basketbalisty Adam Pecháček se v létě třaskavě přesunul mezi nesmiřitelnými, ale že by v Děčíně dřímal a do Ústí nad Labem šel bdít, to si nemyslel. „Probuzený...

1. října 2025  7:47

Kajakářky vyhrály na MS ve slalomu závod hlídek, Satková má druhé zlato

Kajakářky Gabriela Satková, Lucie Nesnídalová a Antonie Galušková vyhrály na mistrovství světa ve vodním slalomu závod hlídek. Satková v australském Penrithu získala už druhé zlato poté, co v úterý...

1. října 2025  7:17

Škraloup, výkony nebyly dobré, bědoval Kováč po vyřazení Liberce v Brně

Na zápas třetího kola MOL Cupu na hřišti Artisu Brno se sice fotbalisté Liberce chystali v dějišti zápasu od neděle, na trávníku to ale vypadalo, jak kdyby si ho šli zahrát po práci a na žízeň. Za...

1. října 2025  6:40

Zbytečné ztráty, pasivita. Nebyli jsme to my, chyběla nám odvaha, řekl Trpišovský

Od našeho zpravodaje v Itálii Jako obvykle si po závěrečném hvizdu otočil bílou čepici kšiltem dozadu, ale na žádné oslavné skluzy a dlouhé křepčení s fanoušky to tentokrát nebylo. Fotbalová Slavia totiž odpadla na Interu Milán v...

1. října 2025

Satoranskému s Veselým nevyšel vstup do Euroligy, Barcelona padla s Hapoelem

Basketbalisté Barcelony s pivotem Janem Veselým a rozehrávačem Tomášem Satoranským vstoupili do nové sezony Euroligy porážkou 87:103 s nováčkem soutěže Hapoelem Tel Aviv. Oba čeští reprezentanti ze...

30. září 2025  20:45,  aktualizováno  23:28

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Bayern i Real slaví, Liverpool s Galatasaray prohrál. Chelsea zvítězila nad Mourinhem

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili v Lize mistrů na hřišti kazachstánského nováčka Kajratu Almaty 5:0. Na druhé výhře v soutěži měl největší podíl Kylian Mbappé, který zaznamenal hattrick. Bayern...

30. září 2025  18:35,  aktualizováno  23:23

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

29. září 2025  12:04,  aktualizováno  30.9 23:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.