Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

„Pro pivota je osm branek dobrý počin. Někdy tolik přihrávek na brankoviště ani nedostanete,“ popisoval šestadvacetiletý Dokoupil po nedělní jasné výhře 39:29.
Těší o to víc, že jste často sváděl souboje právě s Horákem?
Známe se, krátce i z reprezentace. Ze začátku je to na hřišti pokaždé vlažnější, ale pak tam z obou stran padne pár clon, zatahání za dres a už se oba nabudíme. To už létají pohledy na rozhodčí, kdo koho víc držel. Ale jsem rád, že po zápase se o tom pobavíme, navzájem popíchneme. Je to pro mě vždycky velká škola. Takových obránců jako je Horác moc nepotkáte.
Kdy hráč pozná, že to bude střelecky jeho den?
Po takových třech střelách je to zlomové. Když se povedou, pak už máte pocit, že vám tam spadne všechno. Víc si věříte i na technické rány. A když se podaří i nějaký ten „šlajs“, přijde vám, že lítáte ve vesmíru. (úsměv) Ale zase hrozí, že pak zakončení začnete překombinovávat a rychle sletíte dolů.
Připsal jste si i pikantní dvouminutový trest za to, že jste při rozehrávce na středu hřiště hodil míč do probíhajícího soupeře.
Hned jsem si uvědomil, že už dva roky je tohle pravidlo změněné. Aby to hráč nedělal úmyslně a žádal dvě minuty pro soupeře. Byl to nějaký reflex, neudělal jsem to naschvál. Ale moje chyba, správně písknuté nesportovní chování.
V závěru prvního poločasu Lovosice stáhly váš šestibrankový náskok, čím jste je pak zlomili?
Trpělivostí. To nám trenér pořád tluče do hlavy. Ať hrajeme to svoje, stejné kombinace, nepanikaříme. Občas nás až obdivuji. Máme náskok, pak ho totálně zahodíme a člověk by si řekl, že se zlomíme. Ale ve spoustě případů dokážeme udržet strojovou hru, z vyrovnaného stavu to znovu dostaneme třeba na plus pět a soupeři už čas utíká.
Trenér Štochl říkal, že musel o přestávce hodně zvýšit hlas. Bylo to nejvíc, co jste od něj zažil?
Je pravda, že na něj to bylo relativně ostré. Ale zažil jsem daleko jinačí bouřky. Rozbité dveře, prorvané pěstí. Tohle bylo pořád v klidu.